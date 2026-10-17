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Sábado, 17 de octubre de 2026
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"María Corina debería ser la primera encabezando la mesa de negociación": Dana Jiménez sobre palabras de Dinorah Figuera

octubre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Dana Jiménez, coordinadora de organización de Vente Venezuela en Houston, analizó el clima político actual de Venezuela y aseguró que "el CNE sigue siendo una institución corrupta". Asimismo, valoró las recientes declaraciones de Dinorah Figuera respondiéndole a María Corina Machado sobre el diálogo, donde recordó que "Rubio lo dijo: el que quiera participar está invitado". Ante esto, Jiménez sentenció: "María Corina debería ser la primera encabezando la mesa de negociación, no es opcional que ella esté".

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