María Corina Machado afirma que el régimen venezolano inició el desmantelamiento del sistema represivo

La líder democrática María Corina Machado afirmó que en el régimen de Venezuela ya inició el proceso de desmantelamiento del sistema represivo, en medio de una etapa de transición política que, según ella, tiene que conducir a la recuperación de las instituciones democráticas.

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"Nuestra transición a la libertad y a la democracia solo puede ser con la gente. Los venezolanos lucharemos siempre hasta ejercer libremente nuestros derechos y nuestra soberanía popular y nacional", afirmó.

La declaración fue difundida este miércoles por El Nacional, medio que situó las palabras de Machado en el contexto de sus más recientes intervenciones acerca del futuro político.

La ganadora del premio Nobel de la Paz de igual forma insiste en que el cambio político tiene que estar junto a elecciones libres, garantías para los ciudadanos y la liberación de las personas que han sido detenidas por motivos políticos.

Machado habló sobre el momento actual y lo describió como una fase decisiva después de años de deterioro institucional.

En una intervención reciente, aseguró que Venezuela se encuentra en la “fase final de esta tiranía”, una valoración que deja ver su posición de que el régimen puede irse a una transformación profunda del sistema político.

El desmantelamiento del aparato represivo se ha vuelto concretamente en una de las demandas más importantes de la oposición y de organizaciones defensoras de derechos humanos.

En enero, en el curso de las primeras excarcelaciones de presos políticos, el director de Foro Penal, Alfredo Romero, solicitó cautela y expresó su expectativa de que esas medidas fueran “el comienzo del desmantelamiento del sistema represivo en Venezuela”, según medios que recogieron entonces sus declaraciones.

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No obstante, el alcance de ese proceso sigue siendo motivo de debate. Un análisis publicado por El País en mayo indicó que, pese a las numerosas excarcelaciones que se registraron en los primeros meses de 2026, aún mantenían denuncias de detenciones y restricciones, a la vez que organizaciones de derechos humanos se preguntaban acerca de la continuidad de estructuras vinculadas a la represión.

Por otro lado, se han planteado que cualquier transición debe poseer cambios institucionales que dejen celebrar elecciones presidenciales competitivas.

Un documento de la Plataforma Unitaria Democrática firmado en mayo estableció en una de sus condiciones la liberación de presos políticos, el retorno seguro de exiliados y el desmantelamiento del aparato represivo con el objetivo de avanzar hacia una elección presidencial libre y transparente.

Machado aún está fuera de Venezuela y ha transformado su eventual regreso al país en uno de los objetivos más importantes de su agenda política.

En enero, aseguró que su prioridad era “regresar a Venezuela” y defiende la necesidad de progresar sin demora hacia una transición democrática.