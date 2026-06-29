NTN24
Lunes, 29 de junio de 2026
Lunes, 29 de junio de 2026
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

junio 29, 2026
Por: Héctor Schamis
Lea aquí la última columna de opinión de Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown.

En la madrugada londinense del 24 de junio, el 'FT News Briefing' del Financial Times dio la exclusiva. Le siguió un artículo en la edición habitual del periódico: “Venezuela to reveal $240bn debt pile in world’s largest restructuring”. Literalmente, “Venezuela se apresta a revelar una pila de deuda de 240 mil millones de dólares en la reestructuración más grande del mundo”. Con ello se sitúa por encima del rango de 150.000 a 200. 000 millones estimados a priori por los acreedores.

o

Con una contracción de dos tercios del PIB desde 2012, que hoy no supera los 100 mil millones, la relación deuda-PIB excede el 200 por ciento. O sea, se sabe ahora que la deuda soberana de Venezuela equivale a dos productos; el mayor colapso económico en tiempo de paz jamás ocurrido. Un verdadero terremoto en las cuentas públicas, pues desmorona la estructura financiera y operativa del Estado. Ello es producto de un sistemático saqueo de 27 años que ha destruido la riqueza privada, empobrecido a la sociedad y erosionado la base fiscal.

Es metáfora, además de haber sido una perversa premonición, de lo que ocurriría apenas horas más tarde ese mismo día: dos terremotos reales, separados por menos de un minuto y con intensidades de 7.2 el primero y 7.5 el segundo. Las propias imágenes en redes sociales mostraban desde los primeros minutos una tragedia inmensa, inenarrable, magnificada por un Estado ausente, apto para abusar y reprimir al pueblo, nunca para protegerlo. Desde luego, el evento se explica por la naturaleza, la geología. Sus consecuencias se explican por una dictadura criminal en guerra permanente contra la población civil. Por algo se refieren a los “enemigos del Estado” en los textos militares.

o

De ahí que eso de “la mayor debacle en tiempo de paz” sea relativa. Ocurre que Venezuela no se halla bajo una entidad política tradicional, sino dominada por una estructura de crimen organizado transnacional llamada PSUV, dedicada a infligir sufrimiento y mantener a la población sometida. Dentro de ello se inscriben los crímenes de lesa humanidad debidamente documentados: asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tormentos, violaciones y torturas de carácter sexual, encarcelamientos por razones políticas y el uso de la desaparición forzada como táctica represiva. Todos ellos continuados y permanentes.

Pero agréguese también el hambre y la enfermedad como política de Estado, es decir, convertidas en armas en la guerra contra la población civil. En la Venezuela chavista no se alimenta ni se cura a quien piensa distinto. El gobierno ha negado la existencia de una crisis humanitaria y ha rechazado toda asistencia internacional en la materia, lo cual explica el éxodo de más de 8 millones de personas, el 25% de la población del país.

o

Hoy quizás deba tipificarse otro crimen de lesa humanidad: la denegación de ayuda humanitaria ante la catástrofe del terremoto. La ayuda internacional que de inmediato acudió masivamente a Venezuela —un total de 2.140 rescatistas y 128 perros— es evidencia de la reputación del régimen. El mundo sabe que no tiene la voluntad ni la capacidad de llevar adelante las tareas de rescate y aliviar el sufrimiento. Más bien lo contrario, según se reporta una vez más. La maquinaria pesada del Estado apenas fue trasladada a los lugares críticos, pues buena parte de ella está en tareas de explotación aurífera en la cuenca del Orinoco, otro saqueo de años.

El régimen impide el normal desempeño de los rescatistas internacionales, a quienes obliga a asistir a actos de propaganda, demorando así su tarea y dejando morir a tantos bajo los escombros. Es la lógica mafiosa de eliminar a los testigos. Desde el primer día, abundan los reportes de los rescatistas y de organizaciones de la sociedad civil que sostienen que las medidas oficiales dificultan la llegada de ayuda espontánea, impiden la organización de grupos de voluntarios, muchos de ellos sin más herramientas que sus manos desnudas, y reducen la capacidad de respuesta.

Entre tantos crímenes de lesa humanidad, el Estatuto de Roma debería incluir la corrupción, moneda de cambio habitual del régimen chavista. Pues la corrupción endeuda, lógicamente, pero también mata y lo hace indiscriminadamente. Los ingenieros independientes presentes en las zonas más devastadas dan cuenta de que en los proyectos de vivienda social—las “Misiones”—se utilizaron materiales de baja calidad, sin supervisión técnica adecuada y sin aplicación de normas antisísmicas.

Citan el conjunto habitacional “Hugo Chávez”, cerca del aeropuerto de Maiquetía, donde vivían 7 mil personas. De las 193 edificaciones originales, solo tres han quedado en pie. Otro crimen de lesa humanidad, siempre produciendo un sufrimiento deliberado, sistemático y generalizado. Ese es el verdadero legado de la "Revolución Bolivariana".

Temas relacionados:

Situación en Venezuela

Héctor Schamis

Terremoto en Venezuela

Régimen de Venezuela

Dictadura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Dónde están las milicias antes listas para reprimir ahora que Venezuela las necesita para rescates?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos estamos organizando para el regreso de María Corina Machado": Guillermo López, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Fin de la ciudadanía por nacimiento?: Estados Unidos espera una decisión clave de la Corte Suprema

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El dictador Maduro escribe carta desde la prisión tras los terremotos que enlutan a Venezuela: "De esta también vamos a salir"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Foto: evacuación terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes bajo escombros de edificios colapsados en Venezuela - EFE
Venezuela

Tres edificios colapsaron tras los terremotos que azotaron Venezuela: equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes

Colapso de edificaciones en Venezuela tras terremotos - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Entrada del centro penitenciario Rodeo I - EFE
Venezuela

La angustia que vivieron los presos políticos durante el terremoto en Venezuela: "No podían informar a sus familias sobre su estado"

Más de Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro y Fico Gutiérrez - Foto AFP
Fico Gutiérrez

Fico Gutiérrez advierte en NTN24 sobre una peligrosa intervención en las elecciones de Colombia: "le hacían campaña a Petro"

Shakira y sus hijos Milan y Sasha - Foto AFP
Shakira

"Será campeona": la predicción de Milan, hijo de Shakira, sobre el Mundial 2026

Comunidades indígenas - Foto EFE/ Momia - Foto de referencia Canva
Ciencia

Devuelven momia de niño indígena a su comunidad en Suramérica: fue encontrada congelada en 1905 durante expedición militar

Tormenta | Foto Canva
Tormenta tropical

Amenaza por Depresión Tropical Dos-E en las costas del pacífico: La CNPC alerta una fuerte tormenta

Ismael Koné, mediocampista de Canadá - Foto: AFP
Selección de Canadá

"Volveré muy pronto y seguiremos creando más recuerdos juntos": el sentido mensaje de Ismael Koné tras su lesión en el juego de Canadá ante Catar

Donald Trump - Foto: EFE y Canva
Estados Unidos

“Aquí el que pierde es Estados Unidos”: analista sobre los nuevos ataques registrados entre Israel e Irán

Pasaporte venezolano - Foto: EFE
Régimen venezolano

Régimen de Venezuela habilita documento electrónico para retorno al país de venezolanos sin pasaporte

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre