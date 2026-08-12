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Terremoto en Colombia

Llegan a Colombia los Topos Mexicanos, socorristas que estuvieron en labores de rescate en Venezuela

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Topos Mexicanos llegaron a Colombia - EFE
Topos Mexicanos llegaron a Colombia - EFE
Por medio de un comunicado en X, el equipo de rescatistas enfatizó que “las autoridades colombianas no permitirán el ingreso de grupos de rescate externo”.

Un contingente de rescatistas mexicanos pertenecientes a la Brigada Internacional Topos Azteca llegó a Colombia para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto, el cual provocó severos daños en distintas regiones del país sudamericano.

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Los integrantes de la agrupación se encontraban en La Guaira, Venezuela, donde durante más de 40 días participaron en los trabajos de búsqueda, rescate y recuperación derivados de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio, los cuales dejaron importantes afectaciones en aquella región.

Cabe resaltar que, luego de conocerse la magnitud de la emergencia en Colombia, los Topos Azteca decidieron modificar su ruta y trasladarse directamente desde territorio venezolano, aprovechando su cercanía y el equipo que ya tenían desplegado para incorporarse cuanto antes a las operaciones realizadas en las zonas con edificios y viviendas colapsadas.

El equipo transporta herramientas neumáticas, cortadoras, rompedoras de concreto y equipo manual para remover escombros, además de tecnología térmica y sistemas especializados que permiten detectar señales de vida y localizar personas atrapadas debajo de muros, pisos y estructuras dañadas.

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y ocasionó afectaciones en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, donde cuerpos de emergencia, militares y voluntarios continúan trabajando para encontrar sobrevivientes y auxiliar a las familias damnificadas.

Asimismo, por medio de un comunicado difundido en X, el equipo de rescatistas enfatizó que “las autoridades colombianas no permitirán el ingreso de grupos de rescate externo”.

Según la comunicación, después de mantener conversaciones con Silvia Vallen, coordinadora Nacional de Gestión de Riesgos en Colombia, el país solo aceptaría el apoyo de Estados Unidos, Ecuador y Chile.

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Del mismo modo, indicaron que desde la Brigada de Rescate ofrecieron el apoyo técnico y humanitario; sin embargo, se debe esperar una nueva evaluación de daños y necesidades (EDAN) antes de realizar cualquier envío.

Finalmente, según Asocapitales, el terremoto ya deja 190 fallecidos y 1.679 personas heridas. Asimismo, las cinco capitales continúan en alerta roja: Quibdó, Cali, Pereira, Manizales y Armenia.

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