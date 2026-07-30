Los videos de Maduro que molestaron a EEUU y lo llevaron de la rumba total a una cárcel en Nueva York

En lugar de tomar las ofertas de Washington para exiliarse en Turquía, Nicolás Maduro decidió publicar videos bailando en compañía de su esposa Cilia Flores y esto marcó un punto de inflexión que lo llevó de la pista de baile a una cárcel en Nueva York. Así lo contaron fuentes del departamento de Estado a la Revista Time, quien puso en portada una frase que dice ‘el experimento de Venezuela’, y también habló de Delcy Rodríguez, a quien califican como la nueva cara del mismo régimen, una sucesora sumisa, además, revela la obsesión de Donald Trump por el petróleo venezolano.