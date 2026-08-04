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Martes, 04 de agosto de 2026
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Fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

agosto 4, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El acelerado desarrollo del fenómeno de El Niño mantiene en alerta a la comunidad científica. La combinación entre el calentamiento anómalo del océano Pacífico y el cambio climático podría impulsar nuevos récords de temperatura global en los próximos meses, con sequías, incendios forestales e inundaciones en distintas regiones del planeta.

Las altas temperaturas registradas en la superficie de los océanos han encendido las alertas de la comunidad científica. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que el fortalecimiento de El Niño podría favorecer nuevos picos históricos de calor antes de finalizar el año y aumentar el riesgo de eventos climáticos extremos.

De acuerdo con Naciones Unidas, el calentamiento del océano Pacífico tropical altera los patrones atmosféricos a escala global, favoreciendo sequías prolongadas en algunas regiones y lluvias intensas en otras. Además, el aumento sostenido de la temperatura del mar incrementa el riesgo de blanqueamiento masivo de corales y afecta la biodiversidad marina.

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En entrevista con Clic Verde, el meteorólogo Joseph Martínez explicó que el calentamiento observado este año ha sido particularmente rápido.

"Es muy probable que el aumento de las temperaturas de este año sea uno de los mayores, o incluso el mayor fenómeno de El Niño que se ha observado en la historia reciente."

Según Martínez, el incremento de la temperatura del Pacífico puede traducirse en sequías, olas de calor e incendios forestales en varios países, mientras otras regiones podrían enfrentar precipitaciones más intensas e inundaciones.

"Nuestro planeta está interconectado y al calentarse estas aguas también pueden provocarse cambios en los patrones atmosféricos, trayendo sequía en varios países y un aumento en el riesgo de incendios forestales."

El meteorólogo destacó que muchos países ya cuentan con planes de preparación frente a este fenómeno, aunque insistió en que los eventos extremos pueden presentarse en zonas donde históricamente no eran frecuentes.

Entre los posibles efectos positivos, Martínez señaló que El Niño suele reducir la formación de huracanes en el océano Atlántico y el Caribe. Sin embargo, advirtió que los pronósticos también sugieren que el fenómeno podría extenderse hasta comienzos de 2027, manteniendo alteraciones en los patrones climáticos durante el invierno del hemisferio norte.

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