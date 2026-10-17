MARINES EN CARACAS: Reactivan destacamento de seguridad en la embajada de Estados Unidos en Venezuela

Los marines en Caracas y la bandera de Estados Unidos en alto son las imágenes que publica la embajada de Estados Unidos para anunciar la reactivación oficial de su destacamento de seguridad en el corazón de Venezuela. En la ceremonia estuvo el general Eric Smith, comandante del cuerpo de marines. La embajada presenta este paso como un avance en las relaciones con Venezuela y lo vincula con el plan del presidente Trump.