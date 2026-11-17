Miles de personas salieron a las calles de la capital de Haití, Puerto Príncipe, y sus alrededores el martes para elogiar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su desembarco para enfrentar a las pandillas del país.

Los haitianos, según reportó la agencia AP, bailaban y cantaban mientras recorrían las calles de Puerto Príncipe celebrando la operación de Bukele.

“Bukele está aquí para liberarnos”, gritaron algunos. Otros hicieron frases en las que referenciaban a los drones usados por El Salvador en su dura arremetida contra las pandillas. “Denles los drones y los perros”, se escuchó.

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El Salvador aseguró este lunes que retirará sus tropas de Haití una vez cumplan la misión de rescatar a cuatro militares desaparecidos, aunque el gobierno haitiano dejó entrever su interés en que el despliegue se mantenga para reforzar la lucha contra las pandillas.

El presidente Nayib Bukele envió a finales de octubre más de 2.000 militares a Haití para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe.

Los cuatro soldados integran una fuerza internacional antipandillas respaldada por la ONU.

"Si el día de mañana aparecen (los aerotécnicos), como lo decía el presidente Bukele, nosotros nos venimos", dijo a periodistas el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, durante un acto en San Salvador en el que participó su homólogo haitiano, Patrick Pélissier.

Su declaración se produce en medio de dudas sobre los objetivos y el alcance del despliegue salvadoreño, que incluyó un ataque contra el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo y la instalación de una base en un estadio de fútbol recuperado junto con la policía haitiana, tras dos años bajo control de criminales.

En el mismo evento, Pélissier señaló que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, prepara reuniones con las autoridades salvadoreñas para dialogar sobre la posibilidad de extender la operación.