Marruecos Programa: Club de Prensa Marruecos se pronuncia: Embajador habla de elecciones en Venezuela y hace llamado a la democracia octubre 23, 2026 Por: Redacción NTN24 El diplomático señaló que "cualquier elección es saludable" y que "no hay más remedio que la democracia". También le puede interesar Marruecos Marruecos se pronuncia: Embajador habla de elecciones en Venezuela y hace llamado a la democracia María Elvira Salazar "Delcy no puede meter preso a nadie": el ultimátum de María Elvira Salazar contra el régimen SEBIN "El SEBIN sí está infiltrado por la CIA hace rato": coronel Luis Alberto Villamarín Régimen cubano Régimen cubano habría recrudecido el abuso contra los presos políticos y la persecución Virus Alerta por primer caso humano del virus 'Shamonda': "Las investigaciones siguen en curso" TSJ Comité de Postulaciones del Tribunal Supremo de Justicia genera controversia por presuntos VÍNCULOS CHAVISTAS Compartir en: