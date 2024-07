"Me gritaron para que frenara y detuve el auto": testigo de derrumbe de un puente que deja 12 muertos y más de 30 desaparecidos

Al menos 12 personas murieron por el derrumbe parcial de un puente que atravesaba un río en el norte de China, provocado por lluvias torrenciales. Los rescatistas estiman que, además de los fallecidos, la tragedia deja más de 30 desaparecidos.

El puente de carretera se hundió el viernes "debido a un brutal chubasco y crecidas repentinas" en la ciudad de Shangluo, informó la agencia de prensa Xinhua este sábado.

La ciudad de Shangluo se sitúa en la provincia septentrional de Shaanxi, unos 900 kilómetros al suroeste de Pekín.

Desde el martes, grandes extensiones del norte y del centro de China se están viendo afectadas por fuertes precipitaciones que provocaron inundaciones y significativos daños materiales.

Según los primeros elementos de la investigación, 17 vehículos y ocho camiones cayeron al río, indicó la agencia Xinhua, por lo que se teme que el balance de muertos aumente en las próximas horas.

En imágenes de Shangluo emitidas por la cadena CCTV se aprecia que un tramo de la carretera cayó al río. En cambio, los carriles en dirección opuesta parecen haber resistido.

“Al circular me di cuenta de que algo no era normal delante de mí", en el puente, contó un testigo a un medio local. "Los conductores gritaban para que frenara y detuve el coche". "Un camión que estaba delante no se detuvo y cayó" al vacío, agregó el hombre, identificado por su apellido Meng.

El presidente chino, Xi Jinping, llamó a centrar "todos los esfuerzos" en las operaciones de rescate, que son "la prioridad" del momento, según CCTV.

El suceso recuerda a otro ocurrido en mayo en el sur del país, donde el derrumbe de una autopista provocó la muerte de 48 personas.

En la misma provincia de Shaanxi, las lluvias torrenciales provocaron cinco muertos y ocho desaparecidos en la ciudad de Baoji, de 3,2 millones de habitantes, según un balance difundido el viernes por Xinhua.

La cadena de televisión estatal difundió imágenes de barrios completamente inundados por aguas fangosas, con vecinos a pie y operarios en máquinas excavadoras intentando reparar los daños.

La provincia vecina de Gansu, de clima semidesértico, y la de Henan, en el centro, también se vieron afectadas por fuertes lluvias esta semana.

En esta última región, la ciudad de Nanyang registró desde principios de semana la cantidad de precipitaciones habitual de un año, según CCTV.

China atraviesa un verano de condiciones meteorológicas extremas. En el norte se han batido récords locales de temperatura y el sur se ha visto también afectado por precipitaciones intensas e inundaciones.