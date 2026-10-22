Momento de pánico vivieron los pasajeros de un vuelo en Sudamérica cuando un rayo impactó el avión: impactantes imágenes dejan ver el interior de la aeronave

Un rayo impactó un avión de LATAM Airlines que cubría la ruta entre Antofagasta y Santiago de Chile, en un episodio que quedó registrado en video y provocó momentos de tensión entre los pasajeros. Pese al fuerte destello de la descarga eléctrica, la aeronave aterrizó con normalidad y no se reportaron personas lesionadas.

VEA TAMBIÉN Ejército de Colombia confirma extracción exitosa de 13 soldados tras accidente de Black Hawk o

El incidente ocurrió el martes 20 de octubre de 2026, cuando el vuelo LA341 se aproximaba a la capital chilena en medio de las condiciones meteorológicas que afectaban a la zona central del país. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el instante en que una intensa luz ilumina la cabina, sorprendiendo a quienes viajaban a bordo.

Tras la difusión del registro, LATAM explicó que el vuelo LA341 recibió el impacto de un rayo durante su operación. La compañía precisó que las aeronaves están diseñadas y certificadas para afrontar este tipo de fenómenos meteorológicos y cuentan con sistemas que permiten disipar las descargas eléctricas de manera segura.

Del mismo modo, la empresa confirmó que el avión aterrizó sin inconvenientes en el aeropuerto de Santiago y que todos los pasajeros desembarcaron de manera segura. No se reportaron personas heridas como consecuencia del incidente.

VEA TAMBIÉN Inaudito: revelan audios de la línea de emergencia del 911 tras intento de ejecución de Christa Pike o

Aunque las imágenes pueden resultar alarmantes, el impacto de un rayo no implica necesariamente que una aeronave pierda su capacidad para volar. Los aviones comerciales incorporan características estructurales y sistemas de protección para conducir y disipar la electricidad, reduciendo el riesgo para los ocupantes y los equipos internos.

Cabe resaltar que el episodio se produjo durante un periodo de inestabilidad meteorológica que afectó a la zona central de Chile, con lluvias y tormentas eléctricas.

Finalmente, pese al susto que generó la descarga eléctrica, el vuelo completó su recorrido hasta Santiago sin que se informaran lesiones entre los pasajeros. El registro del momento continuó circulando en redes sociales, mientras que la explicación de LATAM puso el foco en los mecanismos de seguridad con los que cuentan los aviones comerciales para afrontar este tipo de situaciones.