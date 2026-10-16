Inaudito: revelan audios de la línea de emergencia del 911 tras intento de ejecución de Christa Pike

Tras la conmoción por el intento de ejecución de Christa Pike en Estados Unidos, quien sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, se conocieron los audios de la llamada de emergencia al 911. Lo que debía ser una ejecución rutinaria terminó convirtiéndose en una emergencia médica que las autoridades tardaron en creer. Según las grabaciones divulgadas, los supervisores del Departamento de Comunicaciones de Emergencia habían clasificado inicialmente el aviso como falso, asegurando que la prisión les había informado que no se necesitaba asistencia médica.