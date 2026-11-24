Clara Vegas Goetz, representa por Venezuela en el concurso de belleza de Miss Universo, sorprendió en la ceremonia de premiación por abrir su corazón sobre uno de los sucesos que este año marcaron la historia de su país.

La miss se refirió en específico a los terremotos que llenaron de luto a Venezuela el pasado 24 de junio.

“Cuando ocurrieron los terremotos en Venezuela, supe que era mi deber, no solo como Miss Venezuela, sino como mujer que ama a su país, hacer algo”, afirmó Vegas Goetz.

Expresó que junto a su familia ayudó en momentos en que cualquier apoyo era fundamental en medio de la tragedia.

“Nos reuníamos, hicimos más de 300 sándwiches un día, y también a través de donaciones, del activismo y del trabajo voluntario a través del mundo”, expresó la reina en un video publicado en medio de la ceremonia.

Este martes 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, es el escenario de la edición número 75 del certamen de belleza, en el que representantes de distintos países buscan conquistar la corona que actualmente pertenece a la mexicana Fátima Bosch.

Entre las candidatas que han llamado la atención en los pronósticos previos aparecen las representantes de Colombia y Venezuela, dos países con una importante trayectoria en el concurso y que nuevamente generan ilusión entre sus seguidores.

Por Colombia, María Alejandra López Pérez llega a la competencia con experiencia en los reinados internacionales. La pereirana, de 32 años, fue segunda finalista de Miss Grand International 2023 y ahora busca conseguir para el país una nueva corona universal.

Por su parte, Venezuela está representada por Clara Vegas Goetz, modelo y actriz e hija de Andreína Goetz, quien fue Miss Venezuela en 1990.