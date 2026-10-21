Ejército de Colombia confirma extracción exitosa de 13 soldados tras accidente de Black Hawk

El pasado lunes un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional se precipitó a tierra mientras realizaba operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal en el municipio de Inzá, en el departamento del Cauca.

La institución confirmó que en la aeronave viajaban 15 soldados, todos con vida, aunque algunos resultaron heridos.

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La institución informó que activó los protocolos establecidos y dispuso el desplazamiento de un equipo de especialistas y técnicos para iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas de la precipitación de la aeronave.

Tras dos días de espera, el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, confirmó la extracción de los uniformados.

"La determinación, el valor y la pericia de nuestras tripulaciones y rescatistas del @COL_EJERCITO hicieron posible la evacuación de nuestros 13 soldados, en medio de difíciles condiciones geográficas y climáticas", señaló.

Y señaló que "esta operación demuestra la capacidad de respuesta, la coordinación y el compromiso de nuestras Fuerzas Militares".

"Ningún esfuerzo es demasiado grande cuando se trata de proteger la vida de nuestros hombres". agregó.

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Los helicópteros Black Hawk cumplen funciones estratégicas en las operaciones militares en Colombia, especialmente en regiones montañosas y de difícil acceso, donde son utilizados para transportar tropas, movilizar suministros y facilitar la evacuación de personal herido. Su capacidad de despliegue aéreo permite apoyar a las unidades que operan en territorios donde los desplazamientos por tierra pueden resultar complejos.

El incidente se registra en el Cauca, un departamento que enfrenta persistentes problemas de orden público por la presencia de organizaciones armadas ilegales y los enfrentamientos entre ellas.

En municipios como Inzá, las autoridades han reportado recientemente confrontaciones entre grupos armados que han afectado a las comunidades rurales.

Sin embargo, por ahora no existe información oficial que permita relacionar esos enfrentamientos con la precipitación del helicóptero.