Mujer denuncia a un joven por usar el sticker de "Pablo Escobar" anotando en su libreta.

Una discusión común en el chat de un conjunto residencial en Chacao, al este de Caracas, terminó ante un juez de paz, porque una de las vecinas se sintió "seriamente amenazada" cuando una de las personas con las que estaba discutiendo le respondió con el popular sticker de Pablo Escobar anotando en su libreta.

El periodista de la fuente tecnológica Frank Monroy explicó a NTN24 lo sucedido, dado que él preside la Junta de Condominio del edificio donde se presentó el altercado, que ya tiene tres meses en desarrollo.

Explica que todo comenzó por una discusión sobre el uso del estacionamiento y terminó en un tribunal por el stiker del "Patrón del mal ", popular personaje que interpreta Andrés Parra como el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, quien anotaba en una libreta el nombre de sus enemigos.

"Hubo una persona, una vecina que tenía dos puestos asignados. Este edificio no tiene puesto por contrato, o sea por contrato de compraventa, sino que el estacionamiento es una planta libre. Entonces esta vecina metía tres carros y de esos tres carros realmente tenía derecho a uno (...) Le dije que eso no podía ser. Eso fue en marzo".

"Un recién llegado al edificio, alquilado, se metió en la controversia y dijo su opinión, lo cual es válido. Una de estas señoras le dijo que no podía hablar porque no era propietario y es nuevo, y éste le mandó el sticker de Pablo Escobar: "anotado". La otra señora lo interpretó como que la estaban amenazando de muerte".

Comenta Monroy que apenas la semana pasada llegó la citación del tribunal "al muchacho; una cita de Justicia de Paz", un organismo adscrito a la gobernación de Miranda y no de la Alcaldía de Chacao.

Las partes fueron ante la juez a un acto conciliatorio. "La jueza regañó al muchacho y le mandó a decir a la Junta de Condominio que teníamos que hacer unos sensores en el grupo de Whatsapp y que no se podían permitir ni los stickers ni las opiniones de los que no sean propietarios. Yo dije que eso era inconstitucional, que un juez no puede haber dicho esa cuestión y que eso era una locura".

Este jueves, una de las vecinas que consideró insólito el llamado de atención de la jueza lo publicó en la red social Twitter, Frank Monroy amplió lo sucedido y se volvió viral.