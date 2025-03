"No he escuchado que los Estados Unidos vayan a reducir su contribución a la OEA": entrevista con el secretario general electo de este organismo, Albert Ramdin

El canciller de Surinam, Albert Ramdin, recientemente electo como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), habló – en entrevista exclusiva con el programa La Noche de NTN24 – sobre los retos que enfrentará durante los próximos cinco años al frente del organismo, entre ellos un hemisferio dividido y con grandes desafíos para la democracia.

Ramdin enfatizó en la necesidad de aumentar la participación y el diálogo entre los Estados miembros para superar las divisiones existentes. "Debemos asegurar que haya mayor participación entre los Estados miembros. Hay mucha división, hay muchos puntos de vista diferentes sobre desarrollo, sobre democracia", señaló.

Y agregó: “debemos hacer que los países entiendan que debemos hablar entre nosotros. Que el multilateralismo es importante. También debemos asegurarnos de que la institución siga siendo relevante e importante. Es una de las primeras cosas que yo estaré haciendo, tratar de fortalecer la unidad del hemisferio”.

El nuevo secretario general se comprometió a trabajar reconociendo siempre la diversidad de opiniones e historias de los países que forman parte del bloque. "En esa diversidad veo oportunidades de unirnos. Podemos tener diferencias, pero es la diversidad con la que llegamos. Tenemos diferentes opiniones, tenemos diferentes historias, tenemos diferentes idiomas”, indicó.

Sobre los desafíos democráticos en la región, Ramdin adoptó una postura de diálogo. "Soy una persona de principios, pero también soy una persona pragmática, porque nosotros debemos encontrar soluciones", explicó, y se mostró abierto a entablar conversaciones con todos los actores, incluidos regímenes como el de Venezuela.

“No pongo etiquetas a países (…) Si yo quiero ser una parte, un actor honesto, no puedo decir ‘usted es dictador’. Nosotros debemos abrir canales de comunicación que puedan crear confianza. No solo en Venezuela, tenemos los mismos problemas en otras partes del hemisferio”, añadió.

En cuanto al financiamiento de la OEA, Ramdin dijo desconocer las versiones sobre que Estados Unidos piense hacer recortes al presupuesto del organismo. Sin embargo, reconoció que algunos proyectos específicos podrían verse afectados.

“Sé que tienen un punto de vista diferente con respecto al multilateralismo. He hablado con algunos funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado sobre esto. Entiendo que participaré sobre este asunto con el gobierno de Estados Unidos, especialmente con el Departamento de Estado y sus funcionarios (…) Espero escuchar de ellos si tienen algún plan para reducir el presupuesto de la OEA en la financiación regular, porque eso no ha pasado”, precisó.

Ramdin asumirá formalmente el cargo a finales de mayo y su gestión será clave para buscar que la OEA puede recuperar relevancia y eficacia en la promoción de la democracia en las Américas.

“No quiero que se me encaje en un lugar o en el otro. He asumido esta responsabilidad, que asumiré de manera formal a finales de mayo, basado en mi carrera. He sido muy transparente en mi pensamiento y en mi enfoque. Y me comprometeré tanto como pueda con todas las partes, con cualquier problema que esté sobre la mesa”, resaltó.