"No lo podemos confirmar": Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, sobre versiones de masacre de 40 bebés perpetrada por Hamás

Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, informó en entrevista con el programa La Tarde de NTN24 que no se pueden confirmar las versiones que señalan que el grupo Hamás asesinó a 40 bebés en medio de los actos terroristas que ha ejecutado desde el pasado sábado.

"No podemos confirmar esta información, pero no me extrañaría que Hamás haya hecho este tipo de masacre", indicó Kaplan.

NTN24 entrevistó a Kaplan luego de que una reportera del canal israelí i24 no pudiera contener las lágrimas en el kibutz Kfar Aza, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, tras informar que unos bebés habían sido decapitados.

Sobre esto, incluso se pronunció la Embajada de Israel en Francia con un contundente mensaje.

"Los bárbaros de Hamas masacraron a 40 bebés durante los ataques del 7 de octubre en Israel. Israel honrará a cada una de las víctimas de estos atroces ataques terroristas islamistas. No nos detendremos ante nada para hacer que estos terroristas paguen un alto precio", indicó la Embajada en la publicación.

la ONG Zaka entre tanto ayudó a identificar a las víctimas en una de las zonas más afectadas en el sur del país.

Según relató el vocero de la organización, en varios Kibutz (comunidades agrícolas en todo Israel), Hamás asesinó a "más de 100 personas" a "sangre fría".

Una de las masacres ocurrió en el kibutz Beeri, donde los milicianos de Hamás "dispararon contra todos, asesinaron a sangre fría a niños, bebés, ancianos, a todos".

"Ves a los bebés, a las madres, a los padres, en sus dormitorios, en salas donde trataron de ponerse a resguardo y cómo los terroristas los mataron. No es una guerra, no es un campo de batalla. Es una masacre, es una actividad terrorista", agregó el general israelí Itai Veruv.

La cifra de muertos en medio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás se sitúa en alrededor de 3.000 personas según los últimos reportes entregados por autoridades a ambos lados de la Franja de Gaza.

Autoridades de Israel informaron que el número de muertos en su estado ha superado los 900 luego de los ataques de Hamás perpetrados desde el pasado sábado, considerados los peores en los 75 años de historia de su país.

El Ministerio de Salud Palestino, entre tanto, también ha informado que han muerto más de 800 personas desde el comienzo de la guerra y los bombardeos de Israel en respuesta a los ataques de Hamás.

A estos números, se suman las declaraciones del Ejército de Israel que ha afirmado que se han encontrado los cuerpos de aproximadamente 1.500 militantes del grupo Hamás.

Pese a que puede haber personas fallecidas que se hayan contado más de una vez por las diferentes entidades en la zona de conflicto, lo cierto es que el número de muertos bordea los 3.000 en menos de cuatro días de guerra.