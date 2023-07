“No me acostumbraré jamás a ser la hija del presidente”: Andrea Petro, hija del mandatario colombiano, Gustavo Petro

La mayor de las hijas mujeres del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Andrea Petro, habló sobre su rol ahora como “la hija del presidente” y señaló que es algo a lo que no se acostumbra, ya que vive fuera del país y cuando va de visita “el cambio es muy fuerte”.

La mujer hizo esta revelación en sus historias de Instagram, en la que tiene casi 40.000 seguidores; ella decidió hacer la famosa dinámica de preguntas y respuestas, en la que sus seguidores pueden indagar sobre su vida.

Una de las preguntas fue “¿qué se siente ser la hija del mejor presidente (amo a Petro)?” y Andrea se sinceró: “Trato de no pensar en eso porque aquí en Europa soy una persona común y corriente, no tengo escoltas, agarro bus como todo el mundo, entonces trato de no pensar mucho en eso porque cada que voy a Colombia el cambio es muy fuerte para mí”.

“No estoy acostumbrada a eso y no me acostumbraré jamás a ser la hija del presidente, tengo un conflicto interno con eso, pero no es que me incomode, sencillamente es que no me identifico mucho con ese rol todavía. Trato de ser yo misma sin importar el estatus que me ponen las otras personas”, concluyó la hija de Petro.

En la misma dinámica, Andrea Petro señaló que su padre no la ayuda económicamente, pues es una mujer independiente hace más de 10 años y se vale por si misma. Además, contestó el porqué está viviendo en Europa.

“No vivo en Colombia porque estoy separada del papá de las niñas y cumplo con la voluntad de las niñas de estar cerca a él y él es francés, entonces no le veo la lógica a estar a más de 6.000 kilómetros de distancia del papá de las niñas, entonces vivimos en la misma ciudad para que ellas crezcan con él”, aseguró.

Andrea Petro vive en Francia, pero no significa que este alejada de la realidad del país, en su perfil de Instagram se puede observar que estuvo muy activa haciendo campaña por su padre durante las elecciones presidenciales del 2022.