"No me han permitido verla. Ni siquiera sé de qué la están culpando": madre de María Oropeza, víctima del régimen venezolano

Flor Oropeza, madre de María Oropeza quien fue detenida arbitrariamente en Venezuela, denunció en el programa ‘La Noche’ de NTN24 que, luego de que su hija fuera sacada de su vivienda violentamente el pasado 6 de agosto sin una orden judicial, no se le ha permitido verla.

"Ni siquiera sé de que la están culpando. Voy al El Helicoide porque me dicen que está ahí y me reciben las cosas de ella pero no he podido verla", aseguró.

Mencionó que no se le ha permitido tener un defensor de oficio y que tampoco hay certeza si ya comenzaron un proceso legal en su contra y de que cargos le estarían señalando.

“Ella es una persona honesta, es una abogada, no tienen por qué estarla buscando y menos aún sin tener una orden. Violentaron la entrada de su casa, como si fuera una terrorista”, resaltó Flor al referirse al secuestro de su hija de 30 años.

Señaló que, aunque ha ido todos los días durante más de una semana al centro penitenciario Helicoide, considerado como uno de los más tenebrosos del régimen, no le han permitido ver a su hija.

“Hemos ido al tribunal a introducir documentos y tampoco me dan respuestas", consideró.

La detención de la coordinadora regional del candidato Edmundo González y la líder de oposición María Corina Machado en el estado Portuguesa se produjo instantes después de que ella misma denunciara a través de sus redes sociales la operación terrorífica ‘tun tun’ ideada y ejecutada contra quien se atreva a contradecir a Maduro.

María Oropeza es uno de los 1.393 seres humanos detenidos arbitrariamente por las fuerzas de seguridad del régimen venezolano desde el pasado 29 de julio de acuerdo con el registro elaborado y confirmado, por la ONG de derechos humanos ‘Foro Penal’, hasta el miércoles.