Este es el mensaje de María Corina Machado sobre las elecciones regionales del 25 de mayo convocadas por el régimen en Venezuela

La líder María Corina Machado hizo un nuevo llamado respecto a las elecciones regionales convocadas para el próximo 25 de mayo por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“El 25 de mayo no es una elección es una farsa, es una trampa. Por eso te pido algo muy simple. Este domingo a tu casa, no salgas, no los obedezcas, vacía las calles, vacíalos, que se queden solos, que quede claro quien tiene el poder, tu”, afirmó Machado.

De esta manera la líder venezolana repite un mensaje en el que ha sido enfática desde que estas elecciones regionales fueron convocadas.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado recibe el Premio a la Libertad 2025 de Freedom House o

Machado, cabe destacar, ha pedido defender los resultados que dieron la victoria a Edmundo González el pasado 28 de julio en las elecciones presidenciales, antes de hablar de nuevos comicios en el país.

De hecho, en otro mensaje difundido a través de sus redes sociales con un video en el que se escucha su voz, Machado dijo que el régimen pretende callar a los venezolanos "pero no".

"Ellos quieren que bajes la cabeza; pero no. Esa no es Venezuela. Yo conozco mi país, mi gente no se rinde, por las buenas te regala el alma, pero a juro ni para la iglesia. El 28 de julio ganamos porque somos Venezuela, porque no tenemos miedo, porque no te la calas más, porque con miedo arrasamos, y cuando todos decimos no, ellos no mandan, el 28 de julio ya votamos; el 25 de mayo no", aseguró.

Sin embargo, un grupo de opositores considera que la abstención solo facilita el camino al régimen y han lanzado a sus candidatos, con lo que una parte del país los considera traidores, y otros dudan si participan o no.

En los comicios del 25 de mayo, el régimen apunta a que sean elegidos gobernadores y diputados de la Asamblea Nacional.