Nueva jornada de protestas contra el gobierno de Gustavo Petro en Colombia

Este miércoles 6 de marzo, se tiene prevista una nueva jornada de manifestación social en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia.

Convocada por diferentes sectores políticos del país, la protesta tiene como objetivo alzar la voz contra la gestión y las reformas que plantea Petro Urrego.

“Para que le demostremos a este Gobierno que la mayoría de los colombianos no estamos de acuerdo con la manera en la que conduce al país”, señaló Miguel Uribe, senador del Partido Centro Democrático.

Por otro lado, el senador del Partido Cambio Radical, David Luna, afirmó que unos sectores protestan por la grave situación de inseguridad, otros por los altos costos de los alimentos y otros por la vulnerabilidad de la institucionalidad en el país.

“En el caso nuestro porque la reforma a la salud debe primar en la discusión: la protección de los pacientes”, agregó Luna.

Bajo el argumento de que salen a las calles “indignados” por la situación del país, movimientos ciudadanos de la sociedad civil también se han sumado a la jornada de este miércoles.

“Este es el no me gusta de la ciudadanía, de los indignados, de los que debemos salir a la calle a decirle al Gobierno: los estamos viendo y no nos gusta lo que están haciendo”, aseveró Zoraida Mohamed, directora de Colombia Evidente.

Asimismo, las voces de pacientes con enfermedades crónicas afectados por la escasez de ciertos medicamentos en Colombia le piden al Gobierno que se les respete el derecho a la vida, a la salud y al tratamiento integral.

La marchas se desarrollarán desde las 10:00 a.m. en distintas ciudades del país como Cali, Medellín, Villavicencio, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.

En la capital del país, Bogotá, las concentraciones comenzarán desde la 1:00 p.m. en el Parque Nacional y terminarán en la Plaza de Bolívar.