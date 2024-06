Nuevas trampas del régimen de Maduro a un mes de las elecciones presidenciales: denuncian opositores y organizaciones de DDHH

Alfredo Romero, presidente ONG Foro Penal señaló en entrevista con el programa La Noche que a la fecha están tras rejas 282 presos políticos pero no descarta que esta cifra se eleve debido al proceso electoral que cada día está más cerca.

Mientras crece el favoritismo de la líder de oposición María Corina Machado y el candidato que apoya Edmundo González, Nicolás Maduro quien aspira a un tercer mandato les propuso a los migrantes venezolanos regresar.

El abogado y activista de DDHH Alfredo Romero señaló que la mayoría de los ciudadanos que abandonaron el país lo hicieron por temor a la represión impuesta y ante dicha situación es difícil que se motiven a aceptar esa invitación.

“Entonces, para que estas personas volvieran, que es un porcentaje, digamos, importante también, a Venezuela, debería tener las garantías como para que no exista un régimen que persigue por motivos políticos y que persigue a la disidencia, y esa primera condición al día de hoy no existe”.

Por su parte, Jordy Moncada uno de los casi 8 millones de venezolanos que está en el exilio, en su caso desde 2017, no confía en el llamado hecho por Maduro para que regresen a su país de origen. El promotor de la plataforma ‘mi voto cuenta’ considera incluso que el líder chavista lo que está haciendo es una campaña en torno de burla.

“Evidentemente, una crisis migratoria como la que tenemos los venezolanos en toda la región que la causó el propio Maduro y sistema chavista no se va a solventar si ellos siguen en el poder.”, resaltó

También desde el exilio, Eduardo Battistini, fundador y presidente de la Fundación ruta Araguaney que reúne a unos 1.400 migrantes aseguró que quien ha sido la causa de esa migración es realmente difícil que sea la solución.

“Lamentablemente no hay otra opción, no hay otro ticket de regreso para los venezolanos que nos encontramos afuera para retornar al país que no sea la comprensión de la libertad ni la democracia en el país.”