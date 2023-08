¿Qué pasa con la muerte de neonatos en hospital de Nueva Esparta?

La Cámara Municipal de Mariño manifestó preocupación ante la alarmante cifra de muerte de neonatos en el Hospital Central Luis Ortega de Porlamar, en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

Según las cifras extraoficiales manejadas por la Cámara, unos 30 bebés mueren semanalmente en el hospital luego de nacer sin complicaciones.

"Hemos hecho un sondeo en el hospital, donde hemos estados distintos familiares que hacen vida ahí en las noches, y la respuesta es esa. Mi bebé fue a retén, no sirve la unidad de cuidados intensivos, nos explican que hay una bacteria en el hospital, no hay insumos, no hay médicos, hay una deserción increíble (...) Entonces, esto es de alta preocupación, porque necesitamos una respuesta y necesitamos que el hospital Luis Ortega, sea aclarado como un estado de emergencia de esta unidad en el Estado". expresó Ana Karina Machado, concejal del municipio Mariño.

Familiares de los fallecidos protestaron frente al centro asistencial, para exigir una intervención inmediata, así como una investigación, pues señalan que la maternidad podría estar infectada con una bacteria. Además denuncian la presencia de animales como gatos callejeros.

Exigen al Ministerio Público hacer justicia ante la lamentable situación.

"Tuve un embarazo controlado, todo iba bien, lindo (...) Era mi sueño tener mi hijo y salir adelante. Di a luz y me dijeron que todo estaba bien, pero no supe por qué enviaron a mi niño al retén. No le dijeron a mis familiares lo que estaba pasando", expresó entre lágrimas, la madre de uno de los bebés fallecidos.

"Me torturaron demasiado en ese hospital, a mi hijo también, porque a mi hijo me lo sacaron a la fuerza", continuó.

Por su parte, el gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, hizo una solicitud para la transferencia del centro de salud. Además, enviará una comunicación al Ministerio de Salud y a Nicolás Maduro para dar parte del deterioro del centro de salud.