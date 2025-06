El gesto de Shakira con Alejandro Sanz que encendió los rumores de un posible romance: "Ella es única culpable de este hechizo"

Este fin de semana, la cantante colombiana Shakira se presentó en Miami como parte de su gira ‘Las Mujeres ya no lloran world tour’, en Norteamérica.

En esta oportunidad, Shakira invitó a su colega y amigo Alejandro Sanz con quien hace unos días lanzó su nuevo éxito 'Bésame'.

En el escenario, los artistas interpretaron “La Tortura”, la colaboración musical de 2005 que se ha convertido en un referente del dúo.

El momento quedó plasmado en decenas de videos que fueron difundidos en las redes sociales, donde se observa el match perfecto que hacen ambos en el escenario.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando la artista se despidió del cantante español con un emotivo mensaje.

“Lo más bello que ha parido España después de mis hijos”, dijo Shakira, antes de terminar con un “te quiero” y abrazar a Sanz, quien respondió de la misma forma a la muestra de cariño de la cantante.

Minutos después, Sanz aprovechó sus redes sociales para agradecerle a Shakira por su confianza y amor a lo largo de los años.

“Existen noches que el universo repite a propósito porque algunas historias merecen una segunda, tercera, cuarta e infinitas tomas y siempre serán igual de mágicas. Y la única culpable de este hechizo, mi Shaki, siempre única. La mejor, sin duda, que ha parido Colombia”, escribió el artista en Instagram.

Pese a que Shakira y Alejandro Sanz han expresado que su vínculo no va más allá de una amistad, sus seguidores aseguran que ciertas acciones entre ambos, delataría un interés amoroso.

“Nunca entendí por qué ellos dos no fueron pareja (al menos no que sepamos). Una química fuera de lo normal”, “Ya, Shakira, dile que sí. Todos queremos eso”, “Ya cásense y sean felices por siempre, se lo pedimos todo Latinoamérica”, “La tensión sexual que existía”, “No entiendo por qué no están juntos”, son algunos de los comentarios.

Es de señalar que la cantante colombiana el artista español lanzaron hace unas semanas el video oficial de su nueva colaboración ‘Bésame’, uno de los temas del nuevo álbum del español, que lleva por nombre ‘¿Y ahora qué?’.

La letra de la nueva colaboración de los artistas fue presentada al mundo el pasado 23 de mayo generando expectativa en todos sus seguidores quienes esperaban con ansias el lanzamiento del video oficial.

“Te digo la verdad, si la vida es bonita, tú y ellas son tan parecidas. Al final, no me atrevo a dejar que el destino decida. Si existe algún riesgo de verme sin ti, yo no quiero apostar”, indica uno de los fragmentos.

Desde que se estrenó ‘La Tortura’ en 2005 y ‘Te lo agradezco, pero no’ en 2006, Sanz y ‘Shaki’ desarrollaron una química que, para muchos fanáticos, trascendía afuera de los estudios y se podía percibir en las diferentes presentaciones que hicieron juntos después de estas dos canciones.

Sin embargo, ambos artistas siempre han aclarado que entre ellos solo hay una bonita amistad y ante las constantes peticiones de los fans de que por lo menos volvieran a sacar una canción juntos, el madrileño les cumplió el deseo.