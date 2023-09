¿Quiénes son “Kalulo” y “Lince”, considerados héroes anónimos latinos que combaten por la libertad de Ucrania?

Desde uno de los más fuertes escenarios de guerra, Donetsk, Ucrania, dos experimentados militares anteriormente en las fuerzas Armadas de Colombia y Perú, concedieron su primera entrevista a pocos metros de uno de los campamentos en los que han permanecido durante las últimas semanas.

Por razones de seguridad, ambos integrantes de la legión internacional en el Ejército de Ucrania omitieron sus nombres reales y se identificaron como “Kalulo” y “Lince” quien asegura haber llegado a ese extenso país de Europa Oriental en abril de 2022 y aunque ha visto la muerte cerca o ante sus ojos, continúa en el frente de batalla.

Por la misma época llegó el peruano “Kalulo” un aguerrido soldado que decidió aportar sus conocimientos. “Tengo más de un año en el ejército de Ucrania. Como todo latino, como voluntario, hemos venido sobre todo para apoyar y poner nuestro granito de arena, dando nuestros conocimientos tácticos y militares. Es una lucha fuerte y contundente, como decía mi abuelo alguien tiene que hacer lo que se tiene que hacer”.

El militar que ronda por los 40 años manifiesta que, aunque es una guerra desigual, Ucrania sigue firme y muchas personas valientes siguen dispuestas a entregar su vida por la libertad. “Todo el mundo sabe que el enemigo es contundente, es letal, pero al igual que toda esta gente de acá, en este hermoso país hay muchas personas que están dando su vida y por ese motivo decidí venir acá y apoyarlos”.

Lince de nacionalidad colombiana dice que una de las principales motivaciones para pertenecer al ejército de Ucrania es combatir por valores como la libertad y la democracia. “Estoy acá más por convicción que por dinero, porque el día que yo llegué acá no prometían absolutamente nada, simplemente voluntad y muchos llegaron, así como voluntarios. Hay personas que confiaron en la experiencia militar que nosotros teníamos como tal y bueno aquí estamos”

“Kalulo” por su parte, señaló que las reglas tanto para combatientes nacionales y extranjeros son iguales. No existe un trato preferencial para alguno. “Acá los nacionales como los extranjeros vamos al combate, acá por experiencia que tengo más de un año en la línea de frente, vamos al combate por igual. Acá no hay diferencia, no hay un trato preferencial, todos somos militares y sabemos a lo que hemos venido, somos conscientes de los riesgos que acarrea todo esto, acá nadie es obligado, nadie tiene que traerte, acá es por voluntad y por vocación”.