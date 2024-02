Regulación de Ipostel a servicios delivery en Venezuela habría quedado suspendida

Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre los empresarios y representantes del Estado para discutir la gaceta oficial que impone una serie de requisitos a empresas naturales y jurídicas para la regulación del servicio de entrega a domicilio en todo el país, a través de la estatal Ipostel.

La nueva regulación pretende, según el Gobierno, garantizar la seguridad de los datos de los compradores, la entrega segura y a tiempo, y el registro de todos los motorizados que se dediquen a la actividad, además del cobro del 1 por ciento del valor de la entrega.

El anuncio causó un estruendo en la opinión pública.

"Ojalá impere la sensatez y tengamos noticias de que van a revisar lo que han anunciado con las empresas de delivery. Ojalá", escribió el economista Luis Oliveros.

La periodista de la fuente de economía, Ginette Gonzalez escribió en su cuenta en X. "El Dato: finalizó reunión sobre regulación de deliverys, empresas salieron con la promesa de la próxima derogatoria de la Gaceta Oficial".

La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico habría manifestado su preocupación por la pretensión de regular y gravar las entregas a domicilio.

"¿Quién controla la entrega y su vencimiento? Si metemos diques, generamos inconvenientes", dijo su presidente.]

"Esto no suena muy bien", insistía en redes sociales Oliveros.

"Regular en Venezuela se entiende a controlar, y controlar en Venezuela no ha tenido una buena historia. Si no han podido "regular" a los motorizados, me preocupa que lo quieran hacer con los delivery".

La gerente general de Mensajero Express de MRW, Cecilia Rivero, dijo en una entrevista de radio que si se aplica la Gaceta Oficial "se puede entender que no cualquier repartidor podrá hacer entregas y no cualquier empresa podrá realizar Delivery. Ipostel va a abrir un registro nacional y las empresas tendrán que franquear y se va a tener que pagar unos impuestos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, esto para proteger los datos y derechos del usuario".

Todas las personas naturales o jurídicas que sean operadores postales privados, como: reparto habitual de productos, encomiendas o envíos a través de repartidores deben consignar ante Ipostel una solicitud de otorgamiento de ese permiso y realizar el registro en el Sistema Integrado de Regulación Postal Venezolano (SIRPVEN).

En la solicitud deben detallar los datos personales de los repartidores que prestan el servicio.

Una vez cumplidos los requisitos, el organismo formalizará el contrato de concesión por un año, que al vencer puede ser porrogable por un año más. No obstante, la concesión podrá cesar si desaparecen algunas de las condiciones tomadas en cuenta para su otorgamiento o haya circunstancias que lo justifiquen.

El trámite, otorgamiento y renovación de la concesión estarán sujetas a un pago equivalente a 300 dólares a favor de Ipostel.

La regulación además exige mensualmente las nóminas de conductores cargo de los negocios, además de clientes registrados en sus plataformas digitales, la cantidad de envíos postales realizados y vehículos registrados bajo su administración.