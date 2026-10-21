Saime activa jornada de verificación de datos para ciudadanos con cédulas de 22 a 34 millones: estos son los documentos que se deben presentar

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) hizo nuevo llamado a los venezolanos por nacimiento y a quienes adquirieron la nacionalidad por naturalización que tengan números de cédula comprendidos entre los 22 y los 34 millones.

VEA TAMBIÉN Cuidado con estos correos: Saime advierte sobre posibles fraudes a sus usuarios o

La institución solicita a este grupo acudir a sus oficinas para verificar y actualizar la información registrada en el sistema.

De acuerdo con los detalles difundidos sobre el procedimiento, "los ciudadanos convocados pueden presentarse directamente en cualquiera de las oficinas habilitadas por el organismo en Venezuela, sin necesidad de solicitar una cita previa".

VEA TAMBIÉN Detienen por registro de vehículos robados a directivo del INTT que agredió a un reportero de NTN24 o

"La jornada no tiene costo para los usuarios y tampoco cuenta con una fecha límite establecida", acota la instancia controlada por el régimen chavista.

"El requerimiento está dirigido a quienes se encuentren dentro del territorio venezolano, por lo que no contempla a las personas que residen en el extranjero", añade.

VEA TAMBIÉN Capturan a funcionario de la PNB tras intentar robar un lote de oro en Valencia, estado Carabobo o

¿Qué documentos se deben presentar?

Los requisitos varían según la condición de cada ciudadano. Quienes nacieron en Venezuela deben llevar una copia simple de su acta o partida de nacimiento.

Por su parte, las personas naturalizadas deberán consignar una copia simple de la Gaceta Oficial o una constancia en la que figure el decreto mediante el cual se les otorgó la nacionalidad venezolana.

La documentación debe presentarse en formato físico para facilitar la revisión de los datos y la actualización del expediente correspondiente.

Según el Saime, "el procedimiento busca revisar los registros de identificación y corregir posibles inconsistencias, errores u omisiones en la información de los ciudadanos".