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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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SAIME

Saime activa jornada de verificación de datos para ciudadanos con cédulas de 22 a 34 millones: estos son los documentos que se deben presentar

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (Saime) - Foto: EFE
Sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (Saime) - Foto: EFE
Los requisitos varían según la condición de cada ciudadano. Quienes nacieron en Venezuela y las personas naturalizadas.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) hizo nuevo llamado a los venezolanos por nacimiento y a quienes adquirieron la nacionalidad por naturalización que tengan números de cédula comprendidos entre los 22 y los 34 millones.

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La institución solicita a este grupo acudir a sus oficinas para verificar y actualizar la información registrada en el sistema.

De acuerdo con los detalles difundidos sobre el procedimiento, "los ciudadanos convocados pueden presentarse directamente en cualquiera de las oficinas habilitadas por el organismo en Venezuela, sin necesidad de solicitar una cita previa".

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"La jornada no tiene costo para los usuarios y tampoco cuenta con una fecha límite establecida", acota la instancia controlada por el régimen chavista.

"El requerimiento está dirigido a quienes se encuentren dentro del territorio venezolano, por lo que no contempla a las personas que residen en el extranjero", añade.

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¿Qué documentos se deben presentar?

Los requisitos varían según la condición de cada ciudadano. Quienes nacieron en Venezuela deben llevar una copia simple de su acta o partida de nacimiento.

Por su parte, las personas naturalizadas deberán consignar una copia simple de la Gaceta Oficial o una constancia en la que figure el decreto mediante el cual se les otorgó la nacionalidad venezolana.

La documentación debe presentarse en formato físico para facilitar la revisión de los datos y la actualización del expediente correspondiente.

Según el Saime, "el procedimiento busca revisar los registros de identificación y corregir posibles inconsistencias, errores u omisiones en la información de los ciudadanos".

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