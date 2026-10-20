Capturan a funcionario de la PNB tras intentar robar un lote de oro en Valencia, estado Carabobo

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue detenido en un establecimiento comercial de la avenida Bolívar Norte de Valencia, estado Carabobo, señalado de ingresar armado al local e intentar apoderarse de varias piezas de oro que habían sido negociadas recientemente.

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El oficial fue identificado como Yonaikel Sevilla, de 32 años, adscrito a la División de Investigación Penal en Yaracuy.

Según la información disponible, el hombre habría sometido al propietario del negocio con un arma de fuego.

La situación salió a la luz cuando el hermano del comerciante logró escapar y alertar a las autoridades.

De acuerdo con los reportes del caso, Sevilla habría intentado abandonar el establecimiento aparentando normalidad y aprovechando su condición de funcionario policial.

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Sin embargo, la situación escaló cuando tomó a una persona como rehén. Las labores de inteligencia concluyeron con la captura del delincuente uniformado.

Además, un segundo sospechoso quedó bajo custodia preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Durante el procedimiento, los funcionarios incautaron un arma de fuego, un automóvil y una motocicleta.