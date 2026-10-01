Cuidado con estos correos: Saime advierte sobre posibles fraudes a sus usuarios

Recientemente, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) advirtió sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos que se hacen pasar por canales oficiales de la institución.

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Según el organismo controlado por el chavismo, con estos correos, los delincuentes buscan engañar a los ciudadanos, obtener información personal y ofrecer servicios ilegales de gestoría.

Saime, en ese sentido, identificó varias direcciones que estarían siendo utilizadas para realizar.

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saime.responde01.gob.ve@gmail.com

somos.saime.gob.ve@gmail.com

hendrickjperdomo@gmail.com

direcciongeneraldelsaime@gmail.com

Ante la situación, el Saime recordó a los usuarios la importancia de tomar precauciones para proteger la información personal.

La advertencia está dirigida especialmente a quienes reciban correos en los que se soliciten datos personales, documentos o pagos con la supuesta finalidad de completar algún trámite ante el Saime.

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La institución exhortó además a los ciudadanos a verificar cuidadosamente el origen de cualquier comunicación antes de proporcionar información.

El Saime reitera que "ningún funcionario solicita datos, claves, pagos por transferencia o móvil de empresa mediante mensajería o llamadas".

Expertos en ciberseguridad afirman que compartir datos privados o confidenciales en internet facilita que los delincuentes suplanten las identidades, accedan a las cuentas bancarias o diseñen fraudes dirigidos.