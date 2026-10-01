Cuidado con estos correos: Saime advierte sobre posibles fraudes a sus usuarios
Recientemente, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) advirtió sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos que se hacen pasar por canales oficiales de la institución.
Según el organismo controlado por el chavismo, con estos correos, los delincuentes buscan engañar a los ciudadanos, obtener información personal y ofrecer servicios ilegales de gestoría.
Saime, en ese sentido, identificó varias direcciones que estarían siendo utilizadas para realizar.
- saime.responde01.gob.ve@gmail.com
- somos.saime.gob.ve@gmail.com
- hendrickjperdomo@gmail.com
- direcciongeneraldelsaime@gmail.com
Ante la situación, el Saime recordó a los usuarios la importancia de tomar precauciones para proteger la información personal.
La advertencia está dirigida especialmente a quienes reciban correos en los que se soliciten datos personales, documentos o pagos con la supuesta finalidad de completar algún trámite ante el Saime.
La institución exhortó además a los ciudadanos a verificar cuidadosamente el origen de cualquier comunicación antes de proporcionar información.
El Saime reitera que "ningún funcionario solicita datos, claves, pagos por transferencia o móvil de empresa mediante mensajería o llamadas".
Expertos en ciberseguridad afirman que compartir datos privados o confidenciales en internet facilita que los delincuentes suplanten las identidades, accedan a las cuentas bancarias o diseñen fraudes dirigidos.