Se entregó el exmarine que asfixió a Jordan Neely en el metro de Nueva York

Daniel Penny, un veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos que mató de asfixia a un hombre en un metro de Nueva York se entregó este viernes a las autoridades.

Penny, de 24 años, l legó a una estación de policía y posteriormente fue trasladado a un juzgado donde le leerán los cargos por la muerte de Jordan Neely, de 30 años, el pasado 1 de mayo.

“Poco después de las 8 am de esta mañana, Daniel Penny se entregó en la comisaría 5 a pedido de la oficina del fiscal del condado de Nueva York. Lo hizo voluntariamente y con el tipo de dignidad e integridad que es característico de su historia de servicio a esta nación", dijo Thomas Kenniff, el abogado defensor del acusado.

Penny fue acusado de homicidio involuntario, según la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.

“El caso ahora irá a la corte, esperamos que se lleve a cabo una lectura de cargos esta tarde y el proceso se desarrollará a partir de ahí”, aseguró el abogado.

De acuerdo con los primeros informes, Jordan Neely, un reconocido imitador de Michael Jackson comenzó a actuar de manera errática en el tren F de la estación de la calle Lafayette y Houston Este, arrojando basura y gritando a los pasajeros.

“No tengo comida, no tengo que beber, ya estoy cansado. No me importa ir a la cárcel y que me encierren, estoy listo para morir”, indicó el periodista Juan Alberto Vázquez del El Diario quien viajaba en el mismo tren.

En varios videos que rondan en las redes sociales, se observa el momento en que el exmarine lo sujeta fuertemente por el cuello durante varios minutos, mientras la víctima intenta liberarse sin conseguirlo. Un segundo pasajero inmoviliza sus brazos y un tercero lo sujeta por el hombro.

El afroamericano que vivía en las calles y tenía antecedentes por problemas de salud mental, perdió el conocimiento tras el forcejeo y posterior a ello, fue declarado muerto por “compresión en el cuello”.

Cabe destacar que, tras el fallecimiento de Neely, decenas de personas se exhibieron en los alrededores de la estación donde murió el joven para exigir justicia tras los casos recientes de violencia que se han registrado en el país.

“Era Jordan Neely, un neoyorquino hambriento asfixiado por un infante de marina sonriente que está siendo celebrado como un héroe por la policía de Nueva York y la prensa. ¿Su ofensa?, discurso agresivo, tirando su chaqueta al suelo y pidiendo comida y agua”, dijo el periodista Rafael Shimunov a los medios.