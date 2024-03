Senadores de Estados Unidos piden reimposición de sanciones a Venezuela de cara a las elecciones presidenciales

Un grupo de cuatro congresistas de Estados Unidos, pertenecientes a los Partidos Republicano y Demócrata, consideran que el Gobierno del presidente Joe Biden debe respaldar al pueblo venezolano de cara a las cuestionadas elecciones presidenciales convocadas por el régimen de Nicolás Maduro.

Se trata los senadores republicanos Marco Rubio y Bill Cassidy y los demócratas Dick Durbin y Ben Cardin, quienes exigieron a la Administración Biden reimponer las sanciones que levantó a Venezuela tras los Acuerdos de Barbados, alegando que el régimen ha incumplido lo pactado para el desarrollo de los comicios libres y justos, sin exclusión de la oposición.

“Estados Unidos y la comunidad internacional deben reconocer la cruda realidad sobre el régimen criminal de Maduro y las elecciones recientemente anunciadas: las instituciones de Venezuela son actualmente incapaces –por diseño– de celebrar elecciones libres, justas y democráticas mientras (...) Maduro y sus compinches dirigen todos los aspectos del proceso, incluido el Consejo Nacional Electoral”, detallaron en el comunicadobipartidista.

Por otra parte, los legisladores respaldaron a la candidata María Corina Machado, quien ganó las Primarias Opositoras de octubre de 2023 en Venezuela.

“La candidata de la oposición, María Corina Machado, a quien la mayoría de los votantes primarios en Venezuela eligieron como su candidata, actualmente tiene prohibido presentarse a las elecciones presidenciales por la sencilla razón de que Maduro tiene miedo de enfrentarla en un proceso verdaderamente democrático”, agregaron.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el senador Rubio declaró: “María Corina Machado recibió el 90% de los más de 2,4 millones de votos en las primarias de la oposición en Venezuela. Si no se la permite en las elecciones del 28 de julio, Biden debe volver a imponer sanciones energéticas al régimen de Maduro”.

Al apoyo hacia la candidata se sumó la representante a la Cámara María Elvira Salazar que alegó a través de la red social X (Twitter) que si la candidata opositora no participa en los comicios no será una elección libre: “Debe estar en la boleta o si no, EE. UU. tiene que tomar medidas fuertes en contra del régimen”.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 28 de julio, sin embargo, la participación de Macho sigue indefinida tras la inhabilidad política que el régimen impuso sobre ella.

“Según el acuerdo de Barbados, Estados Unidos debería volver a imponer sanciones petroleras y negarse a reconocer a cualquier 'ganador' electoral de un proceso que excluyó a la candidata de la oposición democráticamente elegida por el pueblo venezolano, María Corina Machado”, concluye la declaración de los legisladores estadounidenses.