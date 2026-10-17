"Será la próxima presidenta": Las masivas movilizaciones de apoyo a María Corina Machado en Venezuela

Seguidores de María Corina Machado salieron a las calles en diversos estados venezolanos para respaldar el retorno de la líder opositora. Las movilizaciones fueron organizadas por el partido Vente Venezuela. Durante las protestas, los simpatizantes reafirmaron su confianza: "No tengamos dudas del regreso de nuestra líder, porque será la próxima presidenta de la república".