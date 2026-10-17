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Venezuela
Programa: El Informativo

"Será la próxima presidenta": Las masivas movilizaciones de apoyo a María Corina Machado en Venezuela

octubre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Seguidores de María Corina Machado salieron a las calles en diversos estados venezolanos para respaldar el retorno de la líder opositora. Las movilizaciones fueron organizadas por el partido Vente Venezuela. Durante las protestas, los simpatizantes reafirmaron su confianza: "No tengamos dudas del regreso de nuestra líder, porque será la próxima presidenta de la república".

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