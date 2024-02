"Si me quedo en la ciudad podría perder la vida": Andrés Salas, periodista víctima de atentado en México

Un día después del atentado contra el periodista Andrés Salas, representantes del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas llegaron a la ciudad de Cuautla de Morelos para dialogar con el comunicador sobre los hechos de violencia del pasado lunes cuando fue atacado mientras cubría un evento político en México. Tras la evaluación, el mecanismo no ofreció protección ni custodia por lo que el periodista aseguró que dejará la ciudad para proteger su vida. “Coincidimos que no me puedo quedar en Cuautla. Ya han pasado más de 24 horas y no hay avances, aún no hay detenidos”, indicó.