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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Ejército de Colombia

Tres soldados murieron tras ataque con explosivos en La Macarena, Meta: disidencias de las Farc serían responsables

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Asimismo, en un segundo hecho, registrado en la misma región, un suboficial y dos soldados resultaron heridos luego de que se presentaran ataques con ráfagas de fusil.

Tres soldados profesionales perdieron la vida y otros tres integrantes del Ejército resultaron heridos en medio de dos hechos violentos registrados durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre en el municipio de La Macarena, Meta.

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Según los reportes preliminares, el primer ataque ocurrió hacia las 3:20 de la mañana, cuando un artefacto explosivo fue activado en la vereda La Unión, donde se encontraba una unidad militar.

La información inicial apunta a que el explosivo habría sido instalado por presuntos integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc, estructura armada con presencia en esta zona del departamento del Meta.


Esta detonación provocó la muerte de tres soldados profesionales. Tras el hecho, las unidades militares desplegadas en el sector adelantaron labores de atención y respuesta, mientras se verificaban las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Asimismo, en un segundo hecho, registrado en la misma región, un suboficial y dos soldados resultaron heridos luego de que se presentaran ataques con ráfagas de fusil y explosivos lanzados desde rampas artesanales.

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Los tres uniformados lesionados permanecían a la espera de una evacuación aeromédica, debido a las dificultades de acceso y a las condiciones geográficas del lugar donde ocurrieron los hechos. Las autoridades trabajaban en la coordinación del traslado para garantizar la atención médica de los militares.

Finalmente, las Fuerzas Militares iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer cómo fueron ejecutadas las acciones armadas y determinar quiénes serían los responsables. Por el momento, la información sobre el operativo continúa en desarrollo, mientras se amplían los detalles sobre los ataques ocurridos en esta zona rural del Meta.

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