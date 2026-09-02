NTN24
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Rafael Dudamel

"Cada vez que tienes un problema no das la cara": Carlos Antonio Vélez contra el DT venezolano Rafael Dudamel tras polémica en Colombia

septiembre 2, 2026
Por: Luis Cifuentes
Rafael Dudamel, exfutbolista y entrenador venezolano - Foto: EFE
Rafael Dudamel, exfutbolista y entrenador venezolano - Foto: EFE
El periodista del canal Win Sports y RCN Radio se refirió a las palabras de Dudamel contra el entrenador uruguayo Pablo Peirano.

El periodista Carlos Antonio Vélez no se guardó nada al referirse a la polémica protagonizada por el entrenador venezolano Rafael Dudamel el fin de semana pasado en el fútbol colombiano.

El periodista del canal Win Sports y RCN Radio se refirió a las palabras de Dudamel contra el entrenador uruguayo Pablo Peirano, quien ingresó al campo de juego durante el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.

"Cada vez que tienes un problema, no das la cara, sino que buscas a un tercero para echarle la culpa. Primero fuimos nosotros y ahora es Peirano", dijo Vélez.

o

"Asume, cuando uno comete un error los asume. Cuando a uno las cosas no le salen bien las asume, las enfrenta", agregó.

Además, el comunicador fue más lejos y pidió sanciones en contra de la plaza del Deportivo Cali por el ingreso de aficionados al campo de juego.

"Hay una falta evidente de garantías y los puntos se los tendrían que dar a Bucaramanga", reiteró.

El exentrenador de la Vinotinto arremetió este domingo contra un entrenador rival luego de que se presentaran desmanes en un partido del fútbol colombiano.

El director técnico del Deportivo Cali acusó en rueda de prensa a su colega del Atlético Bucaramanga por su comportamiento minutos antes del final del encuentro, que terminó de manera anticipada por el ingreso de aficionados al campo de juego.

Cuando faltaban dos minutos para finalizar el encuentro y luego de que el Deportivo Cali anotara el gol del empate tras un penalti sancionado, el entrenador uruguayo Pablo Peirano ingresó al campo de juego enfurecido para reclamarle al árbitro su manejo, lo cual le valió la expulsión.

En rueda de prensa posterior al juego que terminó 1 a 1, Dudamel calificó como una "vergüenza" el comportamiento del entrenador uruguayo.

“Es una pena que no podamos tener una rueda de prensa pospartido para hablar de fútbol y que haya ocurrido esto. Ha sido vergonzoso lo que ha visto todo el país. En la transmisión señalaron claramente quién invadió la cancha cuando íbamos a reanudar una acción a favor a falta de dos minutos. Es cierto que nuestra gente estaba molesta por el resultado, la seguridad había tenido que intervenir por fuera de la cancha, pero dentro de la cancha quedaban dos minutos y se iba a reanudar”, dijo el entrenador.

o

Es una vergüenza lo que ha hecho mi colega en esta ocasión. He visto el video no menos de cinco veces: no solo ingresó a la cancha, antes pateó una pelota para evitar la reanudación y fue hacia la mitad de la cancha, por ende, el árbitro le saca roja y luego agrede a Keimer Sandoval. Es una pena lo que ha sucedido, ojalá el informe sea bastante severo porque esto es anti todo. La parte externa estaba caliente y eso (lo de Peirano) terminó siendo una provocación que detonó lo que pasó fuera”, agregó.

 

Temas relacionados:

Rafael Dudamel

Cali

Fútbol

Selección de Venezuela

Fútbol colombiano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no va a tener un dominio estratégico de las reservas": Montes de Oca sobre acuerdo petrolero con el régimen venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Quieren subir la presión un poco para demostrar que tienen control”: analista tras atentado del ELN en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué opinan los cubanos en la Florida sobre el “grave” estado de salud en que estaría Raúl Castro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Es la misma pandilla chavista": exasesor de seguridad de Donald Trump cuestiona acuerdo petrolero con el régimen de Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Se acerca el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Esta sería la fecha de su retorno al país

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Fiscalía reactiva órdenes de captura contra disidencias de las FARC por instrucción del presidente

Régimen venezolano | Foto: EFE
Acuerdo petrolero

"En Venezuela lo que existen son marionetas": abogado sobre acuerdo petrolero de EEUU y el régimen

Raúl Castro (AFP)
Raúl Castro

“Una fuente nos dijo que lo mantienen vivo con asistencia, intubado”: Iliana Lavastida sobre estado de salud de Raúl Castro

Raúl Castro se encuentra hospitalizado - Foto de referencia: EFE
Raúl Castro

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU - Foto: EFE
Chris Wright

Llegó a Venezuela el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para avanzar en acuerdo petrolero

Más de Deportes

Ver más
Selección de Venezuela Sub-20 - Foto de referencia : AFP
Selección de Venezuela

La Vinotinto Sub-20 logró triunfo con gol agónico en los Juegos Centroamericanos y se clasificó a semifinales: "Un partido que quedará para la historia"

Fútbol italiano - Foto: EFE
Fútbol

Club rechaza oferta por jugador de la Selección Colombia por considerarla muy baja con respecto a su cotización tras el Mundial 2026

Jugador de los Navegantes del Magallanes bateando (LVBP) - Foto de referencia: EFE
Navegantes del Magallanes

Los Navegantes del Magallanes, actuales campeones del béisbol venezolano, confirman a sus importados para la temporada 2026-2027 de la LVBP

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fotografías de Maduro en prisión en Nueva York
Nicolás Maduro

¿Cómo logró Maduro tomarse fotografías en prisión desde EE. UU. y qué pretende con su indignante gesto?

Selección de Venezuela Sub-20 - Foto de referencia : AFP
Selección de Venezuela

La Vinotinto Sub-20 logró triunfo con gol agónico en los Juegos Centroamericanos y se clasificó a semifinales: "Un partido que quedará para la historia"

Cifras actualizadas del terremoto en Colombia - EFE
Terremoto en Colombia

Nuevo balance de la UNGRD: estas son las afectaciones y cifra de fallecidos que ha dejado el terremoto en Colombia

Avalancha en Nepal | Foto: EFE
Nepal

Entre el lodo, hielo y el pánico: así se vivió la tragedia tras la impresionante avalancha en Nepal

Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center / Chris Smith
Nasa

Fracasó ambiciosa misión de la NASA para rescatar un telescopio espacial: la agencia perdió 30 millones de dólares

Abelardo de la Espriella (EFE)
Posesión Abelardo de la Espriella

Con De la Espriella en la Presidencia de Colombia se afianza cambio a la derecha en el mapa político sudamericano

La congresista republicana María Elvira Salazar -Foto: EFE
Elecciones Primarias

Florida definió a sus candidatos: esto es lo que opinan sobre la situación de Venezuela y Cuba

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023