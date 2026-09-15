NTN24
Martes, 15 de septiembre de 2026
Martes, 15 de septiembre de 2026
Catatumbo

Ocho secuestrados rescatados en el Catatumbo: Abelardo de la Espriella anunció exitosa "operación ofensiva de precisión quirúrgica" contra el ELN

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Abelardo de la Espriella
Foto: Abelardo de la Espriella
La liberación se llevó a cabo en una remota zona rural del municipio de Convención, en el Norte de Santander, este15 de septiembre.

En un operativo calificado como de "precisión quirúrgica", las Fuerzas Armadas Colombianas lograron rescatar a ocho personas que permanecían secuestradas por la guerrilla del ELN en la región del Catatumbo.

La liberación se llevó a cabo en una remota zona rural del municipio de Convención, en el Norte de Santander, este15 de septiembre.

o

El presidente Abelardo De La Espriella fue uno de los primeros en anunciar este significativo éxito a través de sus redes sociales, destacando la participación conjunta del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

"En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares han devuelto la libertad a ocho colombianos que estaban en manos del ELN", expresó De La Espriella en su cuenta de X.

Además, recalcó que la operación incluyó la crucial intervención del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), quienes fueron insertados sobre el punto objetivo para ejecutar una liberación rápida y contundente.

La operación, descrita como un hito, ha subrayado el compromiso del Estado colombiano de no tolerar actos de secuestro.

"Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia", afirmó enfáticamente De La Espriella, enviando un claro mensaje al ELN y a otras organizaciones terroristas.

o

"¡En Colombia nadie puede volver a hacer del secuestro un negocio!", finalizó el mandatario.

Esta reciente liberación de secuestrados resuena como un eco de esperanza para los familiares de personas que aún se encuentran privadas de la libertad y un fortalecimiento de la confianza en las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad.

Temas relacionados:

Catatumbo

Abelardo de la Espriella

Secuestrados

Gobierno de Colombia

ELN

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el poderoso escudo antidrones de Ucrania: expertos explican los detalles de esta moderna "armadura"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Contra el vandalismo: el nuevo protocolo de acción de la fuerza pública De la Espriella en universidades

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así fue la reacción de los venezolanos en Washington al ver renovada la embajada de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos permite a sancionados por corrupción en PDVSA firmar y ejecutar contratos comerciales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Shakira vuelve a España con doce conciertos en Madrid: "Representar en lo más alto a nuestro país"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
Embajada de Venezuela

Del abandono a la remodelación: NTN24 revela que embajada del régimen de Venezuela en Washington fue restaurada

Rescate en Irán-Foto: Imágenes desclasificadas
Régimen de Irán

Las impactantes imágenes del rescate de militares de EE. UU. asediados por el régimen de Irán

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia-Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Contundente mensaje: De la Espriella autoriza el ingreso de la fuerza pública en universidades

Ataque en Colombia - Captura de video
Colombia

Ataque con drones en Colombia: experto en inteligencia critica el gobierno pasado y lo cataloga como "aliado del mal"

Dictador cubano Miguel Díaz Canel-Foto: EFE
Régimen cubano

Grave escenario de violencia en Cuba: informe revela aterrador panorama de represión

Más de Actualidad

Ver más
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. (EFE)
Marco Rubio

"Nos visita la segunda persona más importante del planeta": alcalde de Barranquilla en emotiva bienvenida a Marco Rubio

Diosdado Cabello - Foto EFE
Carlos Ocariz

"Diosdado Cabello busca generar ruido y caos dentro de la oposición": Carlos Ocariz ante señalamientos del número dos del régimen

Cielo rojo en Colombia . Foto: redes sociales
Terremoto en Colombia

Así fue como se pintó el cielo de rojo en Colombia tras una semana del fuerte terremoto: impactante fenómeno

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. (EFE)
Marco Rubio

"Nos visita la segunda persona más importante del planeta": alcalde de Barranquilla en emotiva bienvenida a Marco Rubio

Diosdado Cabello - Foto EFE
Carlos Ocariz

"Diosdado Cabello busca generar ruido y caos dentro de la oposición": Carlos Ocariz ante señalamientos del número dos del régimen

Cielo rojo en Colombia . Foto: redes sociales
Terremoto en Colombia

Así fue como se pintó el cielo de rojo en Colombia tras una semana del fuerte terremoto: impactante fenómeno

Gustavo Petro

"El cáncer de la corrupción con Gustavo Petro hizo metástasis": congresista del Centro Democrático

Presidente de la República, Abelardo de la Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella afirmó que el Gobierno Petro fue un "régimen social-comunista" y aseguró que intentó frenar la obra del metro de Bogotá

Espace Rambouillet - Foto Parque Espace Rambouillet
Animal

Fauna y cambio climático: el desafío de proteger los bosques cerca de París

El tenista alemán Alexander Zverev. (EFE)
Alexander Zverev

"Estoy ganando mientras juego mal": la autocrítica que se hizo Zverev tras completar más de 9 horas en cancha en apenas dos partidos jugados en el US Open

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023