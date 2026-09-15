Ocho secuestrados rescatados en el Catatumbo: Abelardo de la Espriella anunció exitosa "operación ofensiva de precisión quirúrgica" contra el ELN

En un operativo calificado como de "precisión quirúrgica", las Fuerzas Armadas Colombianas lograron rescatar a ocho personas que permanecían secuestradas por la guerrilla del ELN en la región del Catatumbo.

La liberación se llevó a cabo en una remota zona rural del municipio de Convención, en el Norte de Santander, este15 de septiembre.

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El presidente Abelardo De La Espriella fue uno de los primeros en anunciar este significativo éxito a través de sus redes sociales, destacando la participación conjunta del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

"En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares han devuelto la libertad a ocho colombianos que estaban en manos del ELN", expresó De La Espriella en su cuenta de X.

Además, recalcó que la operación incluyó la crucial intervención del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), quienes fueron insertados sobre el punto objetivo para ejecutar una liberación rápida y contundente.

La operación, descrita como un hito, ha subrayado el compromiso del Estado colombiano de no tolerar actos de secuestro.

"Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia", afirmó enfáticamente De La Espriella, enviando un claro mensaje al ELN y a otras organizaciones terroristas.

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"¡En Colombia nadie puede volver a hacer del secuestro un negocio!", finalizó el mandatario.

Esta reciente liberación de secuestrados resuena como un eco de esperanza para los familiares de personas que aún se encuentran privadas de la libertad y un fortalecimiento de la confianza en las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad.