Así fortalece Colombia su industria naval: Abelardo de la Espriella y cúpula militar naval supervisan desarrollos tecnológicos en Cartagena

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, encabezó este sábado una visita técnica e institucional a las instalaciones de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR), con el propósito de evaluar las capacidades operativas y los proyectos de innovación astillera orientados a la defensa nacional.

Durante el recorrido por el complejo industrial en el que estuvo acompañado por el ministro de Defensa Nacional y los altos mandos de las Fuerzas Militares, el mandatario conoció de primera mano la línea de ensamblaje, mantenimiento y diseño de embarcaciones estratégicas.

Las autoridades gubernamentales enfatizaron que la consolidación de astilleros propios resulta prioritaria para reducir la dependencia de proveedores extranjeros y garantizar el control efectivo de las arterias fluviales y del espacio marítimo colombiano.

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“Reconocemos una industria naval que transforma conocimiento en capacidades reales para defender a Colombia. El trabajo articulado impulsa el desarrollo tecnológico que el país necesita”, manifestaron fuentes de la comitiva presidencial tras la revisión de proyectos.

Por otra parte, la presencia en pleno de los mandos de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea buscó alinear las necesidades operativas de las Fuerzas Militares con las capacidades de producción de la corporación.

La repotenciación de la flota naval apunta a endurecer el combate contra el narcotráfico en corredores marítimos, combatir la pesca ilegal y salvaguardar la soberanía en el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

La presencia de la alta cúpula gubernamental en Cotecmar reafirma el compromiso del Ejecutivo con el fortalecimiento del sector de la defensa como motor de innovación e industria pesada.

Al impulsar la construcción naviera nacional, la administración central busca consolidar a Colombia como un referente de tecnología marítima en América Latina, garantizando los insumos estratégicos necesarios para la protección del territorio.