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Martes, 25 de agosto de 2026
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Dictadura en Venezuela

"¿Van a contar y certificar también a los verdaderos propietarios de esas tierras?": fuertes cuestionamientos en redes por plan de "caracterización del rebaño" ordenado por Padrino López

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladimir Padrino López, ministro de Agricultura del régimen venezolano - Fotos: X
Vladimir Padrino López, ministro de Agricultura del régimen venezolano - Fotos: X
Según el militar de la dictadura venezolana, "se busca alcanzar los requisitos internacionales para certificar a Venezuela como país libre de fiebre aftosa ante la Organización Mundial de Sanidad Animal".

El llamado 'Plan Nacional de Caracterización del Rebaño Bovino', ordenado por el ministro de Agricultura y Tierras del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, ha generado fuertes cuestionamientos en redes sociales sobre si la "administración interina" también certificará y respetará la propiedad legal de los dueños de las tierras.

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En plataformas digitales como Instagram y X, varios usuarios mostraron su inconformidad con el anuncio en cuestión.

"¿Van a contar y certificar también a los verdaderos propietarios de esas tierras y a explicar cómo terminaron en manos del Estado?", expresó un usuario en Instagram.

"Se cansaron de expropiar tierras, de hacer cuanto acto irregular se les pasó por la mente, robaron ganado como les dio la gana y quebraron cientos de miles de empresas. Ahora con la cara lavada habla de una 'caracterización del rebaño'", añadió otro usuario, esta vez en X.

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Según Padrino López, el plan "va de la mano con un despliegue de más de 4.500 empadronadores predio por predio para catastrar el ganado vacuno y bufalino".

También para "alcanzar los requisitos internacionales para certificar a Venezuela como país libre de fiebre aftosa ante la Organización Mundial de Sanidad Animal".

La 'caracterización del rebaño' es el análisis numérico, estructural y sanitario de un grupo de animales de una misma especie que se crían juntos.

Padrino López ha adoptado ahora una nueva imagen de "jefe campesino" tras dejar el Ministerio de Defensa y ser designado como ministro de Agricultura Productiva y Tierras en abril de 2026.

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Asimismo, este esbirro del régimen ha cambiado el uniforme militar por camisas más casuales y sombreros, siendo visto en eventos con indumentaria del campo.

Sobre Padrino López, recordemos, pesan diversas acusaciones a escala nacional e internacional, especialmente relacionadas con su papel en la dictadura de Nicolás Maduro y la crisis venezolana.

Fue el pasado 18 de marzo que Delcy Rodríguez anunció la salida de Padrino López del Ministerio de Defensa, cartera que lideraba desde el 24 de octubre de 2014.

La salida del militar de dicho cargo fue una de las movidas más relevantes de Rodríguez en el gabinete del régimen después de asumir el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero.

Padrino López sigue siendo fugitivo de la justicia de EE. UU. y enfrenta graves cargos.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Padrino López de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en EE. UU.

En esa línea, la administración Trump ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Padrino López también se encuentra sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) desde 2018, lo que implica el congelamiento de todos sus activos en jurisdicción de EE. UU.

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