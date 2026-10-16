“Trump no quiere trabajar con María Corina”: exdiplomático tras ausencia de Machado en diálogos

En entrevista con NTN24, Brian Naranjo, exjefe de la misión política de EEUU en Venezuela, se refirió a la ausencia de la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, dentro del nuevo ciclo de negociaciones entre la oposición y el régimen venezolano, señalando que esta situación carece de falta de injerencia de la administración norteamericana, pues al parecer “Trump no quiere trabajar con María Corina Machado; yo no entiendo por qué, si es la abanderada de la opción”.