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Viernes, 16 de octubre de 2026
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María Corina Machado
Programa: El Informativo

“Trump no quiere trabajar con María Corina”: exdiplomático tras ausencia de Machado en diálogos

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, Brian Naranjo, exjefe de la misión política de EEUU en Venezuela, se refirió a la ausencia de la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, dentro del nuevo ciclo de negociaciones entre la oposición y el régimen venezolano, señalando que esta situación carece de falta de injerencia de la administración norteamericana, pues al parecer “Trump no quiere trabajar con María Corina Machado; yo no entiendo por qué, si es la abanderada de la opción”.

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