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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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MotoGP

Una lucha clave por MotoGP: Marc Márquez busca su quinta victoria en Australia

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Marc Márquez, piloto de MotoGP - Foto: AFP
Marc Márquez, piloto de MotoGP - Foto: AFP
El piloto español va a afrontar el Gran Premio de Phillip Island con la posibilidad de ampliar su palmarés al momento que pelea por el liderato mundialista.

Marc Márquez buscará este fin de semana su quinta victoria en el Gran Premio de Australia de MotoGP, en un circuito donde ya consiguió algunos de sus triunfos más destacados y que acogerá por última vez la categoría previa a su traslado a Adelaida en 2027.

La carrera se correrá del 23 al 25 de octubre en Phillip Island, escenario de la decimoctava cita del calendario de 2026. El piloto español llega con un objetivo doble: imponerse de nuevo en uno de sus trazados favoritos y recortar la distancia que lo separa del liderato del campeonato.

Márquez ganó cuatro veces en el circuito australiano, en 2015, 2017, 2019 y 2024. Tres de esas victorias las consiguió con Honda y el más reciente, con Ducati, momento en que superó a Jorge Martín en una carrera que se definió en las últimas vueltas.

El historial hace al español en uno de los principales referentes de Phillip Island. No obstante, sus antecedentes no garantizan una nueva victoria, sobre todo en una temporada en la que la correr por el título se mantiene abierta y sus rivales igualmente llegan con argumentos para luchar por el primer puesto.

La clasificación mundialista añade un ingrediente importante al Gran Premio de Australia. Jorge Martín, piloto de Aprilia, ocupa la primera posición con 355 puntos, mientras Márquez, integrante del Ducati Lenovo Team, suma 353 unidades, según los datos publicados por MotoGP tras la carrera de Indonesia.

La diferencia de apenas dos puntos hace que cada sesión del fin de semana se convierta en una oportunidad para cambiar el orden del campeonato. La carrera sprint del sábado y la prueba principal del domingo dejarán a ambos contendientes sumar unidades fundamentales para sus aspiraciones.

Martín llega luego de recuperar el liderato en Indonesia, donde finalizó como tercero. Márquez, por su parte, finalizó sexto en esa carrera y tendrá que encontrar mejores sensaciones para evitar que su rival amplíe la ventaja.

Marco Bezzecchi de igual forma sigue en la pelea por el campeonato, pese a que se encuentra más alejado de los dos españoles. El italiano triunfó en Indonesia y aún tiene opciones matemáticas, por lo que su rendimiento en Australia puede llegar a influir en el desarrollo de la lucha por el título.

La edición de 2026 va a tener un significado a destacar en el campeonato. Phillip Island dejará de ser parte del calendario de MotoGP a partir de 2027, cuando el Gran Premio de Australia se va a trasladar a Adelaida.

El trazado australiano es conocido por sus curvas rápidas, los cambios de dirección y las condiciones meteorológicas variables, factores que pueden alterar el rendimiento de las motocicletas en el fin de semana.

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