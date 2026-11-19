La FIFA publicó este miércoles 18 de noviembre la actualización de su clasificación mundial masculina, que dejó una noticia a tener en cuenta para el fútbol sudamericano: Colombia volvió al grupo de las 10 mejores selecciones del planeta por primera vez desde octubre de 2024.

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Esta es la tabla del ranking FIFA hasta la décima posición:

1. España

2. Argentina

3. Francia 4.

Inglaterra

5. Marruecos

6. Portugal

7. Brasil

8. Bélgica

9. Países Bajos

10. Colombia

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ascendió una posición y se instaló en el décimo lugar, con 1.735,90 puntos, luego de vencer y empatar frente a Chile en los dos amistosos jugados en la fecha internacional de noviembre. El movimiento se desplazó a México, que bajó tres puestos y quedó en la casilla 13.

En la parte más alta de la clasificación no hubo cambios. España aún conserva el liderazgo, seguida por Argentina, vigente subcampeona mundial, así como Francia e Inglaterra completando los cuatro primeros lugares.

Una de las principales novedades fue el avance de Marruecos, que escaló dos posiciones hasta el quinto puesto. La africana consiguió así la mejor ubicación de su historia desde que se creó el ranking en el año 1993.

El equipo marroquí superó a Portugal y Brasil, que descendieron una casilla cada uno y quedaron sexto y séptimo, respectivamente. Bélgica y Países Bajos, por su parte, mantienen sus lugares en el octavo y noveno puesto.

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Canadá registró igualmente un resultado histórico. La selección norteamericana escaló dos posiciones hasta el puesto 25, su mejor ubicación en la clasificación, esto luego de conseguir dos victorias ante Guatemala en la competencia de la Concacaf.

Por el lado de los representantes de Conmebol, Argentina se sigue como la segunda mejor selección del mundo, mientras que Brasil ocupa el séptimo lugar y Colombia completa el grupo de países sudamericanos ubicados entre los diez primeros.

Uruguay está en la casilla 20, Ecuador en la 24 y Paraguay en la 31. Más abajo se ubica Venezuela, que perdió un puesto y quedó en el lugar 50, con 1.461,58 puntos . Chile de igual forma retrocedió una posición y aparece en el puesto 51, mientras que Perú ocupa el 52.

La actualización tuvo en cuenta 169 partidos internacionales jugados desde la publicación anterior. Entre los movimientos más destacados fuera de los primeros 50 lugares estuvieron los de Libia y Togo, que lograron avanzar siete posiciones cada una.