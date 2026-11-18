A 36 años del estreno de Mi pobre angelito, Macaulay Culkin interpretó de nuevo a Kevin McCallister, el niño que se convirtió en uno de los personajes más recordados del cine navideño. Esta vez, el actor de Estados Unidos retomó el papel para una campaña de McDonald’s que apuesta por la nostalgia y recupera varias referencias de la película.

El comercial, presentado el 17 de noviembre, muestra a una versión adulta de Kevin que está sola en un restaurante de la cadena de comida rápida. Al descubrir que no hay empleados ni clientes, el personaje pronuncia una frase que recuerda la historia original: “Todos desaparecieron, otra vez”.

A partir de ese momento, Culkin aprovecha que el establecimiento está vacío para hacer de las suyas. Simula recibir pedidos, recorre las instalaciones, prepara comida y usa los equipos de la cocina a su antojo. La escena retoma el humor de la película de 1990, en la que Kevin despertaba solo en su casa luego de que su familia lo olvidara en un viaje de Navidad.

Además, la campaña igualmente recupera elementos visuales del personaje, incluido un suéter rojo similar al que usaba en la película dirigida por Chris Columbus.

La publicidad acompaña el lanzamiento de Home Alone Meal, una propuesta de edición limitada que McDonald’s va a poner a disposición de sus clientes en Estados Unidos desde el 1 de diciembre de 2026, en establecimientos participantes y hasta agotar existencias.

La promoción incluye cuatro modelos de medias coleccionables con ilustraciones de Kevin McCallister y personajes de la compañía, como Grimace, Birdie y Hamburglar.

Entre los productos especiales salen las papas Little Nero’s Pizza McShaker Fries, inspiradas en la pizzería ficticia de la película, y la salsa Lovely Cheese Pizza, una preparación con queso, tomate, ajo y hierbas. Igualmente se ofrecerá el postre Everything Sundae McFlurry, con helado de vainilla, chocolate y trozos de galletas y dulces.

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En declaraciones a la revista People, Culkin habló sobre su entusiasmo por participar en la iniciativa y destacó el vínculo de la historia con diferentes generaciones. “Lo que me encanta de esta colaboración es que el menú de Mi pobre angelito representa algo más grande que un solo personaje: se trata de ese espíritu juguetón que conecta con personas de distintas generaciones”, aseguró.

Esta no es la primera vez que Culkin recupera su personaje más famoso para una campaña. En 2018 protagonizó un anuncio de Google Assistant en el que recreó algunas escenas de la película, pero con herramientas tecnológicas propias de un adulto.

Ahora bien, su aparición junto a McDonald’s pone de nuevo en circulación la nostalgia por una producción que, más de 30 años después de su estreno, sigue siendo una de las referencias habituales de la temporada de navidad.