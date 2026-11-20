El nuevo póster de Artificial no pasó inadvertido. La película de Luca Guadagnino, la cual se inspira en la historia de OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, dejó ver una imagen que parece que está generada por inteligencia artificial, pero que fue dibujada por artistas humanos. La propuesta se transformó en una provocación visual en medio de la controversia que acompaña a la producción desde que Amazon MGM Studios decidió abandonar su distribución.

La ilustración, hecha por Mike Thompson y la agencia Gravillis Inc., muestra a Andrew Garfield caracterizado como Altman en un paisaje de San Francisco. Al observarla aparecen detalles muy extraños: un rostro que sobresale de un árbol, ramas con formas de serpientes, un avión invertido y el puente Golden Gate algo sumergido.

La propia imagen tiene el mensaje “Artwork made by Humans”(obra realizada por humanos), una referencia directa al debate acerca del uso de herramientas generativas y la autoría artística. NEON, la distribuidora que finalmente se llevó la película, también publicó un video que deja ver el proceso de creación del cartel.

La controversia empezó meses antes, cuando Amazon MGM Studios decidió no estrenar la producción, pese a que ya estaba casi terminada. La decisión llegó luego de que Amazon anunciara una inversión de 50.000 millones de dólares y una alianza estratégica con OpenAI.

La compañía justificó su salida con una declaración: “Creemos que ‘Artificial’ estará mejor atendida si es estrenada por otro estudio y estamos trabajando estrechamente con el equipo cinematográfico para encontrarle un nuevo hogar”.

Pese a que Amazon no confirmó que su decisión estuviera relacionada con el contenido de la película, Los Angeles Times notificó que fuentes cercanas al proyecto indicaron que la visión crítica de la cinta acerca de la industria tecnológica influyó en el distanciamiento.

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Finalmente, NEON se quedó con la distribución. La historia reconstruye el despido y posterior retorno de Altman a OpenAI en noviembre de 2023, con Garfield como protagonista y Yura Borisov, Monica Barbaro, Mark Rylance e Ike Barinholtz en el reparto.

El director igualmente habló de la relación entre tecnología y poder. En una entrevista con la Repubblica, Guadagnino aseguró que “no podemos separar las profecías sobre el fin del mundo de las agendas económicas detrás de estas enormes concentraciones de poder”.

La película tiene previsto su estreno en Estados Unidos el 25 de diciembre de 2026.