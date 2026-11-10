Este es el origen de la luz que se ha observado en primeros días de noviembre al lado del iluminado planeta Venus

Las noches de los primeros días de noviembre han sido escenario de un fenómeno que ha traído una llamativa luminosidad en medio del firmamento. Al lado del planeta Venus, cuya principal característica es su voluminosa luz, se ha instalado como un fiel compañero un cuerpo celeste casi igual de brillante.

Pero, cuál es el origen de ese astro que parece un gemelo, desde la lejanía de nuestro planeta Tierra, de Venus.

VEA TAMBIÉN La NASA descubre qué estaría provocando las misteriosas explosiones de una estrella gigante en el espacio o

Se trata de la estrella Espiga, cuyo nombre en inglés es Spica. El portal especializado en astronomía Star Walk 2 precisa que es una estrella blancoazulada de la constelación de Virgo situada a unos 250 años luz de la Tierra.

“Aunque parece una sola estrella, en realidad es un sistema binario muy compacto”, describe.

Sobre el fenómeno que ilumina las noches de noviembre, el reconocido portal Astronomy.com informó que Venus alcanza un punto fijo entre las estrellas de Virgo a las 10:00 a. m. (hora del este) este miércoles.

Esto, según el portal, pone fin a su movimiento retrógrado (hacia el oeste); a partir de hoy, Venus comenzará a moverse hacia el este o en sentido directo a través del cielo, pasando al norte de Spica.

“Puedes observar fácilmente el brillante planeta en el cielo oriental antes del amanecer. El brillo de Venus ha aumentado en los últimos días y ahora resplandece con una magnitud de -4,7. Una hora antes del amanecer, lo verás fácilmente junto a Spica, justo a su derecha y arriba”, mencionó.

VEA TAMBIÉN ¿Puede un asteroide destruir la Tierra? Esto explica la NASA o

Ambos cuerpos celestes se encuentran a 10° de altura y ascienden al acercarse el amanecer. “Observa Venus a través de un telescopio: su disco muestra una fase creciente iluminada solo en un 10%, pero se extiende a lo largo de 53 en el cielo”, recomendó.

Mercurio, según Astronomy, también podría ser visible brevemente sobre el horizonte antes del amanecer el miércoles.