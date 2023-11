"Una victoria final tiene que ser política y no militar": analistas sobre el conflicto entre Israel y Hamás

La Franja de Gaza está siendo bombardeada constantemente por el ejército israelí en respuesta al ataque del pasado 7 de octubre por el grupo terrorista Hamás a Israel en el que al menos 1.400 personas perdieron la vida.

Según las autoridades de Hamás, los bombardeos israelíes en Gaza han dejado más de 9.000 muertos, en su mayoría civiles.

Recientemente un ataque de Israel contra un comandante del grupo terrorista causó daños catastróficos elevando el número de muertos en el territorio.

La acción ha sido fuertemente criticada por diferentes gobiernos y líderes globales que rechazan el conflicto entre ambas partes y lamentan la cifra de muertos, en su mayoría civiles, que se encuentran en medio de la guerra.

Al respecto, Óscar Parra, analista político; y Will Ogilvie, doctor en ciencia política; hablaron en el programa Razón de Estado sobre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

“Una victoria final tiene que ser política y no militar. Más allá de debilitar a Hamás tiene que haber a una respuesta política y esa sería una gobernanza en Gaza que no sea un riesgo para Israel”, indicó Will Ogilvie.

Por su parte Óscar Parra indicó que el problema al que se enfrenta Israel es que “en su contra ofensiva no tenga bajas civiles”.