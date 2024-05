Usuarios reportan problemas en página de pico y placa solidario: consejos para intentar terminar con éxito el trámite

En Bogotá, la restricción de pico y placa para todos los vehículos particulares rige de lunes a viernes, en toda la ciudad, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Los días impares del calendario tienen restricción los carros particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que los días pares no pueden circular por las vías de la capital los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

No obstante, desde la pasada administración de la alcaldesa Claudia López, los ciudadanos que necesitan movilizarse en su carro cuando tienen restricción cuentan con una alternativa: el pico y placa solidario.

Se trata de un pago que los propietarios de los vehículos pueden hacer por un día, por un mes e incluso por todo un semestre para recibir un certificado que les permite sacar sus carros sin restricción, una medida que ha mantenido el actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Dicho pago se realiza a través de una plataforma habilitada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, donde los ciudadanos deben realizar el registro de sus datos y el vehículo, así como el pago a través de medios electrónicos.

Ingrese aquí a la página oficial, evite fraudes: https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/Inicio

Precisamente, en los últimos días, muchos ciudadanos se han pronunciado en redes sociales sobre dificultades que están teniendo en esta plataforma para realizar el trámite y poder circular con sus vehículos.

Estos son algunos comentarios que se leen en redes sociales:

“Soluciones por favor, @SectorMovilidad. La página de pico y placa solidario presenta fallas al realizar el curso pedagógico, no valida su aprobación impidiendo el descargue del certificado. ¿Qué hacemos los ciudadanos que ya realizamos el pago?”.

“Señores @SectorMovilidad, el sitio de internet para tramitar el pico y placa solidario está fallando. Hoy tramité la solicitud, la pagué, hubo un fallo con el curso pedagógico y estoy esperando que me den respuesta de soporte técnico”.

Pues la propia Secretaría de Movilidad se ha pronunciado admitiendo que están realizando trabajos en la página. “La plataforma de Pico y Placa Solidario se encuentra en un proceso de migración y actualización y puede presentar algunos inconvenientes al momento de cargar la información. Estamos trabajando para solucionarlo. Agradecemos la comprensión”, dijo la entidad distrital.

En NTN24 ingresamos a la plataforma.

Lo primero que hay que decir es que son varios los cambios respecto a la interfaz que había anteriormente, lo que – obviamente – confunde a los usuarios.

También genera confusión que al buscar en Google la frase “pico y placa solidario”, el método más común para encontrar la página oficial, el resultado principal sea una frase en inglés. Es algo que se puede corregir fácilmente y muy importante, teniendo en cuenta que existen páginas fraudulentas que el mismo Distrito ha denunciado.

También encontramos que, tras el cambio en la plataforma, se deben suministrar nuevamente todos los datos personales para el registro y el pago del trámite, así como realizar el curso pedagógico, el cual – como lo han señalado varios usuarios – presenta cambios y problemas.

Dicho esto, una vez en la plataforma, le damos las siguientes recomendaciones con las que podría terminar con éxito el trámite:

1. Sugerimos realizar el trámite en un computador y no en un celular.

2. Tenga en cuenta las opciones en el menú superior, pues allí, en el botón Solicitudes, es posible descargar finalmente el certificado. También puede ingresar al botón Simulador y calcular el valor de la excepción.

3. Tras suministrar todos los datos y realizar el pago, llegará al módulo pedagógico. No intente reproducir los videos haciendo clic en ellos, utilice los dos botones inferiores. Al terminar cada video, utilice también estos botones, para avanzar al siguiente clip.

4. A diferencia de la plataforma anterior, el módulo de preguntas no se abre al terminar cada video, solo después de tres videos se despliega el cuestionario y, después del cuarto video, el módulo para escribir un breve compromiso.

5. Es en este punto, al terminar el módulo pedagógico, donde los usuarios reportan más problemas. En nuestra prueba, salimos e ingresamos a Solicitudes, en el menú superior, y tras digitar los datos pudimos descargar el certificado.

No obstante, estas recomendaciones no garantizan finalizar exitosamente el trámite, pues es un hecho, como lo reportan los ciudadanos, que la plataforma no funciona adecuadamente. Es importante que la Alcaldía Mayor de Bogotá resuelva estos problemas rápidamente.