Venezuela instalará otra vez dos Asambleas Nacionales este 5 de enero

Este viernes 5 de enero, se lleva a cabo la instalación de la nueva directiva Asamblea Nacional de mayoría chavista (electa en 2020), sin embargo, los representantes del Poder Legislativo, de mayoría opositora (electo en 2015), también renovará sus labores este 2024.

En el Parlamento rojo, solo el presidente Jorge Rodríguez, se ha mantenido en el cargo desde que comenzó la actual legislatura, mientras que el resto han sido relevados.

El Poder Legislativo está conformado por 277 diputados, de los cuales 256 son chavistas, 20 de la operación alacrán y uno de la Alternativa Popular Revolucionaria, coalición de izquierda formada por disidentes del chavismo.

Por su parte, el Parlamento opositor, cuyos legisladores permanecen en el exilio, mantendrán la dinámica que viene ejecutando desde 2021.

Karim Vera, diputada de Primero Justicia (PJ), confirmó a Efecto Cocuyo que "ya la continuidad se aprobó el 15 de diciembre y el 5 se instalará la directiva como corresponde". Por su parte, el diputado de 2015, Macario González (Voluntad Popular), corroboró la instalación y mencionó que el Estatuto de Transición ya fue reformado para prorrogar la gestión durante el nuevo año. Sin embargo, admitió que la sesión para tratar este tema no fue pública.

González explicó que "se votó hace dos semanas, la Comisión Delegada convocó al pleno de los diputados vía internet y se dio la votación de ley con el quorum reglamentario (más de 100 diputados), por lo que está en vigencia la prórroga del Estatuto".

Aseguró que hubo unanimidad y no se presentaron observaciones sobre la continuidad.

A pesar de que las sesiones del Parlamento deben ser públicas según el artículo 56 del Reglamento Interior y de Debates de la AN, González recordó que legalmente la AN puede reservarse la discusión de ciertas materias. Afirmó que no hay nada oculto en estas decisiones.