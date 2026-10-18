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Domingo, 18 de octubre de 2026
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Verónica Alcocer rompe el silencio y se refiere a las acusaciones que hizo Eva Ferrer ¿Qué dijo?

octubre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Verónica Alcocer se refirió en una entrevista con Noticias RCN habló sobre los señalamientos de su antigua colaboradora Eva Ferrer, los viajes a Venezuela y los presuntos movimientos irregulares de dinero. “Está totalmente registrado el momento al que voy a Venezuela, yo no paseaba, simplemente fui dos veces y ha estado registrado, siempre ha sido pública, no llevé ni maletas a ese viaje… Se cumplió una agenda con un fin que no tiene nada que ver con lo que la señora Eva Ferrer dice”, aseguró. También se refirió a la campaña de Gustavo Petro: “No tuve nada que ver en la financiación de la campaña de Gustavo Petro ni con ninguna otra… La más interesada de que todo se esclarezca soy yo, yo participaba en algunas reuniones, pero no incidía en nada, el que siempre decidió fue Petro”.

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