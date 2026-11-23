El papa León XIV anunció un nuevo nombramiento que destaca la presencia venezolana en la diplomacia de la Santa Sede. El pontífice designó a un sacerdote que nació en Caracas como nuncio apostólico en Liberia y Sierra Leona, dos países de África occidental. La decisión igualmente implica su elevación a la dignidad de arzobispo titular de Diano.

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La noticia fue recibida por la Iglesia venezolana, que expresó su respaldo al religioso por medio de un mensaje de la Arquidiócesis de Caracas: “Lo acompañamos con nuestra oración”. La institución manifestó así su cercanía ante la nueva responsabilidad que va a asumir en representación del Vaticano.

El nombramiento fue comunicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 21 de noviembre y difundido por EWTN News el 23 de noviembre. El sacerdote venía desempeñándose como jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano, cargo al que llegó en septiembre de 2023 por designación del papa Francisco.

El nuevo representante de la Santa Sede nació en Caracas el 7 de julio de 1973 y fue ordenado sacerdote el 21 de julio de 2001. Es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma e igualmente obtuvo un doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.

Su carrera diplomática inició el 1 de julio de 2007, cuando entró al servicio de la Santa Sede. Desde entonces, trabajó en diferentes representaciones pontificias, entre ellas las de República Centroafricana, España, Nigeria e India.

Más adelante pasó a la Secretaría de Estado, donde desempeñó funciones en la sección encargada de las relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales. Más adelante asumió responsabilidades en la sección de Asuntos Generales, hasta ser jefe de Protocolo.

Además de su formación académica y experiencia diplomática, habla español, italiano, inglés y francés, una preparación que es muy importante para las funciones de representación y comunicación que implica su nuevo destino.

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Un nuncio apostólico es el representante diplomático del Papa ante un Estado y, al mismo tiempo, un enlace entre la Santa Sede y la Iglesia católica local. Entre sus funciones están mantener las relaciones con las autoridades civiles, dar información al Vaticano y acompañar los asuntos eclesiásticos de los países en lso cuales ejerce su misión.

Con este nombramiento, el religioso va a dejar su puesto en la Secretaría de Estado para asumir la representación pontificia en Liberia y Sierra Leona. Antes de iniciar plenamente sus funciones como nuncio y deberá recibir la consagración episcopal que corresponde a su nueva dignidad de arzobispo.