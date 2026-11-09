El emotivo gesto del colombiano Jhon Arias hacia su compatriota Carlos Andrés Gómez tras la definición por penales en la Copa de Brasil

El delantero colombiano Carlos Andrés Gómez vivió un amargo momento en el fútbol brasileño durante la jornada dominical al fallar el último penal de la tanda decisiva para Vasco da Gama frente a Palmeiras, un error que permitió la clasificación del cuadro rival a la gran final de la Copa de Brasil.

El cobro ejecutado por el atacante fue repelido de manera providencial por el guardameta Carlos Miguel dos Santos, lo que desató la celebración del conjunto verdão y dejó al jugador de Vasco profundamente abatido sobre el césped al término del encuentro.

En medio del desconsuelo y la tensión propia de la definición, el volante Jhon Arias quien actuó como titular con la camiseta de Palmeiras durante 70 minutos protagonizó un destacado gesto de juego limpio al dirigirse hacia su compatriota para brindarle un cálido abrazo de aliento.

La acción solidaria fue difundida de manera amplia por la prensa internacional y por medios especializados como el portal brasileño ge, que tituló el suceso al señalar textualmente: “Andrés Gómez falla penalti decisivo en Vasco vs. Palmeiras y sale del campo consolado por Arias”.

Ambos deportistas figuran de manera constante en el radar del combinado nacional, aunque solo Jhon Arias integrará la convocatoria del director técnico Néstor Lorenzo para los próximos compromisos de la fecha FIFA, mientras que Gómez permanece en territorio brasileño en procesos de recuperación física.

La presencia de los futbolistas colombianos en el balompié brasileño refleja la importante exportación de talento hacia el cono sur. Tanto Arias como Gómez han buscado consolidarse en un entorno competitivo y exigente como el que propone el calendario de la Copa de Brasil.

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El gesto de compañerismo ejecutado por Arias resonó con fuerza entre los aficionados colombianos, quienes valoraron la actitud del mediocampista en un instante donde el respaldo emocional resulta fundamental para sobrellevar la frustración de una eliminación deportiva.